La cancha principal del club Portugués llevará el nombre de José Guerreiro

Se trata del histórico dirigente, quien falleció en noviembre último y será en el marco de los festejos por el aniversario de Comodoro Rivadavia.

José Guerreiro, fue un incansable dirigente y colaborador durante toda la vida del club Deportivo Portugués. Falleció en noviembre del 2025 y desde el club “luso” decidieron que la mejor manera de homenajear a quien fuera en vida Guerreiro es que la cancha de fútbol principal lleve su nombre.

Tras una serie de encuentros con Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes y la dirigencia de club Portugués, se impulsó la idea de que el escenario deportivo del “luso” lleve el nombre de José Guerreiro, quien dejó un legado enorme no solo en la entidad deportiva, sino en el deporte de Comodoro.

Así lo manifestó Alejandro Paillahuala, presidente de Deportivo Portugués, quien señaló que “venimos proyectando y trabajando desde nuestra institución ponerle el nombre de la cancha de fútbol principal; José Guerreiro. Estamos trabajando para hacerlo dentro del marco del aniversario de Comodoro”.

El dirigente sostuvo que solicitarán que el evento “sea declarado de interés municipal. La idea es organizar un partido ese día, disputar la Copa Comodoro Rivadavia, y realizar la inauguración de la cancha con su nombre el 23 (febrero)”.

Sobre la figura de Guerreiro, aseguró que se trata de “un reconocimiento que le debemos nosotros como club, como dirigentes, vecinos, y como familia. Se lo tiene muy merecido”.

Al mismo tiempo, tanto desde club y junto con Comodoro Deportes se trabaja en las instalaciones, junto con el acondicionamiento de los playones. “Pintarlos y dejarlos de la manera adecuada para que todo el año podamos trabajar sobre eso. El objetivo es mejorarlos. Vamos a trabajar en la inmediatez” sostuvo Paillahuala.