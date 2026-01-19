Camioneros integrará la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia

Quedó confirmado que la entidad gremialista comenzará a formar parte de los torneos de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Este lunes y con la presencia de la mayoría de los representantes de los clubes afiliados a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia convocados en Asamblea Extraordinaria se puso a consideración y voto el ingreso de Camioneros Patagónicos, con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Por unanimidad fue aprobada la incorporación y a partir del año 2026, serán entonces 26 los clubes que participarán de los torneos oficiales.

De esta manera, la institución de la ciudad, que tuvo grandes logros durante el 2025, cerró su llegada histórica al fútbol local, informó el Club Social y Deportivos Camioneros Patagónicos en su página oficial de Facebook.