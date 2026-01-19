Legorburu y Contreras preparan una nueva temporada en Buenos Aires

De cara al 2026 los rugbiers Felipe Legorburu (Olivos) y Camila Contreras (La Plata RC) se reunieron con el titular de Comodoro Deportes para ratificar el respaldo del ente deportivo.

El presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió a Felipe Legorburu y Camila Contreras, rugbiers comodorenses que están desarrollando sus carreras educativas y deportivas en Buenos Aires, para contactar con ellos y observar de primera mano el avance de sus temporadas y lo que viene para el 2026.

Legorburu (20 años) juega en Olivos de Buenos Aires en categoría intermedia y Primera, teniendo este lunes su primer contacto con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“Es la primera que hablo con Hernán. Es un gusto conocerlo, charlamos un poco acerca del 2026 que se viene. Siempre nos dan su apoyo ya sea económico o en lo que haga falta, siempre están a disposición, así que muy contento por eso”, comentó el apertura de Olivos que estudia Negocios Digitales en Buenos Aires.

“La verdad que la mejor de las ganas. El 2025 lo terminé bien y este año entrenando mucho para ponerme en forma para encarar lo que es una temporada larga, así que con ganas de disfrutarla. Ahora disfrutando con amigos, con mi familia, recargando energías porque ya en dos semanitas parto para Buenos Aires.

Camila Contreras, por su parte, está en el último año de su carrera en psicología, y sigue teniendo un gran nivel en La Plata RC. “Muy positiva la charla con Hernán, porque siguen acompañándome. Es mi último año de la carrera, y esforzándome para lo último. Con la carrera deportiva siempre tratando de crecer y ellos siempre acompañándome atrás, así que muy feliz. Ahora pasando el verano, ya en unos días me vuelvo para La Plata a seguir con mi pretemporada”, expresó tras la reunión.

“La verdad que nos fue muy bien. Llegamos al Nacional de Clubes, nos fue muy positivamente, volvimos con la medalla de bronce. No fue lo esperado, pero llegamos, que es lo importante. También con objetivos con la selección Austral así que muy feliz de participar. Y lo que viene será buscar la de oro para el Nacional de Clubes. Muy contenta por mi rendimiento y en búsqueda de mucho más”, sentenció Camila Contreras.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.