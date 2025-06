Julián Heredia y un recorrido por el alma de la música argentina

Este sábado 21 de junio, a las 20:00, el Centro Cultural Collage (Belgrano 1053) se convertirá en el punto de encuentro entre el piano y las raíces más profundas de la música argentina. El concierto, titulado Música argentina: tango, folclore y algo más..., será un recorrido sonoro por distintas épocas y estilos que conforman el rico y diverso paisaje musical del país, a través de un instrumento que ha sido clave en el desarrollo de estos géneros: el piano.

El espectáculo estará a cargo del pianista comodorense Julián Heredia que, tras varios años de presentaciones como músico en cruceros internacionales, siente la necesidad de volver a tocar para el público de su país. “Todos los conciertos solistas que realicé en 2024 y 2025 fueron mientras estaba embarcado como pianista en cruceros, trabajando para una compañía internacional desde hace dos años. Tuve la oportunidad de compartir nuestra música con públicos europeos, asiáticos, australianos y norteamericanos… pero rara vez hubo algún argentino entre ellos. La experiencia fue muy enriquecedora, las respuestas fueron más que positivas, pero sentí la necesidad de volver a conectar con mi música natal, con mis raíces, y compartirla con quienes la entienden desde lo más profundo”, expresó el artista en comunicación con El Patagónico.

El impulso para este regreso se vio reforzado por su participación en el espectáculo Bien Argentino en Carlos Paz durante el último verano, donde fue tecladista. “Ese show, que combina folclore, tango y rock nacional con músicos y bailarines en escena, me volvió a sumergir en los repertorios de nuestra música y me nutrió muchísimo a nivel profesional. Siento que estoy en un momento ideal para abordar un repertorio plenamente argentino”.

El concierto en Collage ofrecerá un programa que atraviesa distintas épocas y géneros: desde el tango y el folclore fundacional hasta el rock nacional, pasando por obras de grandes compositores como Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Alberto Ginastera, Ariel Ramírez, José Dames, Charly García, Fito Páez y Lito Nebbia, entre otros.

En palabras del pianista, el criterio para elegir el repertorio combinó tres aspectos: sus preferencias personales, un recorrido que representara distintas épocas de la música argentina y aquellas obras que, según su experiencia, logran conmover profundamente al público. “Incluí obras que me marcaron desde mis orígenes hasta hoy. Piazzolla y Charly García, por ejemplo, me siguen fascinando como el primer día que los escuché. Crecí admirando su creatividad y su genio, y aún hoy continúo descubriéndolos. También traté de equilibrar el programa con piezas de distintas épocas: un vals de principios del siglo XX, un tema de los ‘80, y así. Además, consideré lo que creo que llega más al corazón de la gente. Después de tocar nuestra música en tantos lugares del mundo, aprendí a intuir qué conmueve al público, más allá de las fronteras”.

El piano será el gran protagonista del espectáculo. “El protagonismo del piano en nuestra música es innegable. En el tango, por ejemplo, hay una larguísima lista de pianistas que llevaron el género a niveles increíbles, comenzando por el genial Horacio Salgán. En las orquestas típicas el piano es central, tanto en lo rítmico como en lo armónico y melódico. En el folclore podemos citar a Adolfo Ábalos, Ariel Ramírez, el Cuchi Leguizamón y hoy, a la enorme Hilda Herrera, que sigue siendo un faro por su aporte interpretativo y pedagógico. Y en el rock nacional, mi primer acercamiento al piano fue admirando a ídolos como Charly García, Fito Páez y Lito Nebbia. Todo eso está presente en lo que voy a compartir en este concierto”.

El músico también se refirió a los desafíos de interpretar obras de compositores tan diversos. “Nuestra música es muy rica y variada. El tango y el folclore tienen desafíos rítmicos que exigen mucho al intérprete, y si el arreglo lo requiere, también hay que desplegar un alto nivel técnico. Nuestra tradición musical es un crisol de influencias: herencia europea, gestos afro, ecos del candombe uruguayo, influencias asiáticas... hay que hacer mucha investigación para abordarla con respeto y profundidad”.

El pianista repasó las experiencias y maestros que marcaron su carrera. “Tuve la suerte de formarme con grandes maestros. Horacio Azcárate me admitió como alumno a los 17 años y con él me sumergí en el repertorio clásico: Bach, Mozart, Beethoven. Él me enseñó el rigor y la disciplina de la música académica, que es fundamental para abordar cualquier género con seriedad. También aprendí muchísimo de Luis Lewin, que me abrió las puertas del jazz y la armonía funcional, y de Eduardo Gramaglia, que me transmitió la importancia de la lectura musical intensiva y extensiva”.

Respecto a su paso por festivales emblemáticos, recordó con cariño y gratitud su participación en el Festival de Mar del Plata en 2014 y en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. “Fueron experiencias que me marcaron. En Mar del Plata éramos 18 pianistas de todo el país, compartiendo masterclasses y conciertos con maestros internacionales. Y en Jesús María fue mi debut en la banda de Javier Brochero, en un escenario enorme, frente a miles de personas, la misma noche que actuaron Gieco y Abel Pintos. Terminamos recibiendo el premio a grupo revelación. Un recuerdo imborrable”.

El artista valoró también el aporte de sus experiencias en distintas agrupaciones musicales. “Tocar con otros músicos es fundamental porque te permite incorporar otros timbres en el oído y en el cuerpo. Eso enriquece mucho el trabajo como solista. El piano es una pequeña orquesta y siempre me pregunto cómo sonaría cada obra a piano solo. A partir de ahí busco arreglos o creo los míos propios”.

Finalmente, compartió sus próximos proyectos. En julio ofrecerá dos conciertos en Córdoba y Río Segundo junto al cantante de tango Marcelo Santos, para luego embarcarse nuevamente como pianista en un crucero de la compañía Princess. El regreso al país está previsto para fin de año, de cara a la temporada de verano 2026. “Veremos si vuelvo a integrar el elenco de Bien Argentino; lo decidiré más adelante”, adelantó.

El concierto en Collage será una oportunidad única para disfrutar de un viaje musical profundo y emotivo, que invita a redescubrir las raíces y la riqueza de nuestra música popular.