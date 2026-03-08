Julián Santero se impuso en la segunda final del TC

El mendocino, con BMW, ganó este domingo la carrera que se cumplió a 25 vueltas en Viedma. El comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, largó 52º y terminó 27º.

El Gran Premio Corven del Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Viedma se lo llevó Julián Santero con el BMW del Fispa Corse, y consiguió así la primera victoria en la historia de la categoría para la marca alemana. El mendocino sumó 47 puntos para el campeonato. Segundo terminó Mauricio Lambiris y tercero Elio Craparo.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con el Torino del Trotta Racing, largó la final desde el 52º lugar y terminó 27º. Notable fue el avance que tuvo el chubutense en el circuito rionegrino, tal cual lo hizo en la primera fecha corrida en El Calafate, Santa Cruz.

Mientras tanto, el rawsense Lucas Valle, con un Dodge Challenger del RV Racing, finalizó 36º, habiendo arrancado la final desde el último puesto.

El inicio tuvo a Santero y a Craparo en la lucha por la punta, en la que el mendocino tomó ventaja. En una carrera con varias intervenciones del pace car, Santero defendió su lugar en todos los relanzamientos y capitalizó la victoria. Craparo tocó la tierra, lo que le hizo perder el ritmo que lo mantenía cerca del BMW de Santero que volaba. Lambiris aprovechó y pasó al segundo lugar con una gran maniobra a Craparo en el giro 19.

Al final Santero, ganó con autoridad siendo la décima victoria para el en TC y el debut ganador para BMW. Segundo terminó el Mustang de Lambiris en su podio número 21; y tercero fue Elio Craparo, en su segundo podio en “La máxima”, informó la ACTC.

Cuarto terminó Luis José Di Palma y quinto fue Facundo Chapur, con el Torino, siendo uno de los destacados del domingo ya que largó 15. El campeón Agustín Canapino tuvo que abandonar por un golpe y Nicolás Moscardini, ganador de la primera fecha en El Calafate, terminó en el puesto 30.

La próxima presentación del TC es el 28 y 29 de marzo en el autódromo Provincia de Neuquén, para lo que será la tercera fecha de la categoría en el 2026.

………………..

Panorama – 25 vueltas

1º Julián Santero (BMW) 46’20”282/1000

2º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 0’905/1000

3º Elio Craparo (Ford Mustang) a 3’753/1000

4º Luis José Di Palma (Toyota Camry) a 4’278/1000

5º Facundo Chapur (Torino) a 4’971/1000

6º Andrés Jakos (Toyota Camry) a 7’826/1000

7º Ignacio Fain (Torino) a 9’072/1000

8º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 9’559/1000

9º Nicolás Trosset (Ford Mustang) a 10’395/1000

10º Kevin Candela (BMW) a 10’656/1000

27º Marcelo Agrelo (Torino) a 19’769/1000

36º Lucas Valle (Dodge Challenger) a 25’936/1000