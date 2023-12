Julieta Poggio reveló que eran cinco las cucarachas que le caminaron por el cuerpo

El lunes 11 de diciembre se estrenó "Gran Hermano 2024" y Julieta Poggio recibió a los 20 participantes en el pasillo previo a la entrada de la casa más famosa del país. Uno a uno, la actriz les dio la bienvenida y les hizo algunas recomendaciones para tener en cuenta en el juego. No obstante, en el lugar habían muchos bichos que se subieron al vestido de la joven, quien decidió grabar un video para contar cómo vivió el desagradable momento.

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre las cucarachas que se le subieron al vestido? “ No saben lo que fue, chicos. Creo que nunca en mi vida vi tantas cucarachas juntas", comenzó diciendo la bailarina en un 'story time' que compartió en su cuenta de Instagram, en respuesta a la cantidad de gente que comentaba sobre el tema.

"Y no sólo era eso, sino que había grillos, vaquitas de San Antonio, mosquitos... y era como que adentro de ese túnel habían tantas luces y hacía tanto calor, que se acumularon todos los bichos a otro nivel. Me la banqué como una reina", contó divertida, quien a pesar del percance dejó flechado a Alan, el participante oriundo de Chivilcoy.

Lo cierto es que "Julipo" estuvo todo el programa lidiando con los bichos que se le trepaban hasta en el pelo y manifestó que le llegaron cientos de mensajes que le decían "¿no te diste cuenta que te caminaba una cucaracha?". A lo que respondió: "En el vestido tenía cinco cucarachas encima... fingía demencia como si nada estuviera pasando", destacando el profesinalismo con el que afrontó la situación.

Luego, la exparticipante de "Gran Hermano" que ahora es parte del staff de reality, se sinceró sobre cómo se sintió con el rol que cumplió en la primera entrega de la nueva temporada. "Fue una noche mágica, no me la voy a olvidar nunca, me felicitó mucha gente", señaló, dando a entender que, ante su felicidad, los bichos pasaron a segundo plano.

Además, en las redes sociales circularon un sinfín de memes y dramatizaciones sobre el episodio de las cucarachas, a los que Poggio reaccionó con mucha buena onda y diversión. Incluso lanzaron un juguete denominado "la cucharacha de Gran Hermano", el cual Juli reposteó y escribió "Chau", sorprendida por la imaginación de los usuarios de Internet.