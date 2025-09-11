Jumpers Fitness participará de un encuentro de mini trampolín en Jujuy

Será un evento que tendrá a deportistas de varios puntos del país y que se realizará el 27 de septiembre en la localidad jujeña de Palpalá.

Con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes, seis integrantes de Jumpers Fitness viajarán a Jujuy para desplegar dos coreografías y una master class en el 1er Encuentro Nacional de Mini Trampolín.

La visita a la ciudad del noroeste de Argentina será el segundo viaje del equipo que nació hace apenas dos años y que funciona en el Centro de Entrenamiento MCV de Kilómetro 8. Es que en el 2024 estuvieron en Bariloche en un encuentro solidario a beneficio de un hospital.

Mary Villalobos, acompañada de dos integrantes del equipo, concretaron un encuentro con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien le ratificó el acompañamiento desde el Estado municipal.

Villalobos expresó que “el 27 de septiembre vamos a estar en Jujuy en el 1er Encuentro Nacional de Mini Trampolín, en el cual participarán gente de Buenos Aires, Tucumán, Salta y Chaco. Somos las más australes del evento y realizaremos dos coreografías y una master class bien completas, con indumentaria y otras cuestiones”.

Y resaltó que “este será nuestro segundo viaje porque el año pasado estuvimos en Bariloche, en un hermoso encuentro solidario que fue a beneficio de un hospital. Hace dos años que se creó este grupo y estamos muy contentas”.

Para culminar, la instructora se refirió a la colaboración de Comodoro Deportes: “Es un balance súper positivo la reunión que tuvimos con Hernán (Martínez), porque nos van a ayudar un montón con el viaje, tenemos un gran gasto para ir a Jujuy y nos viene muy bien. También acordamos que nos van a acompañar con material para el equipamiento del salón, que es fundamental porque es algo que se usa todos los días. Así que nos vamos más que conformes con la respuesta”.