Estudiantes suspendió una convocatoria que tenía a Esteban Trebucq como invitado

El conjunto de La Plata anunció la realización de una charla sobre la institución con la presencia del comunicador. Pero la actividad despertó más indignación que aplausos por parte de los simpatizantes.

Estudiantes de La Plata ha hecho costumbre, en la instalaciones del club, la convocatoria a sus socios y socias para participar de diversas actividades. Una de ellas es Charlas Pinchas, cuyo último invitado anunciado generó revuelo (negativo) en las redes.

El nuevo capítulo del ciclo cultural de conversaciones fue anunciado para el 12 de septiembre a las 19.30 en el auditorio de Uno y tenía al periodista Esteban Trebucq como invitado.

Lejos de entusiasmar a los usuarios, la presentación del comunicador despertó descontento en el evento del que toman parte distintas personalidades de ramas no deportivas. Por “cuestiones de organización”, el club platense informó horas más tarde del anuncio la suspensión del evento previsto.

Cabe destacar que la figura de Trebucq, confeso hincha de Estudiantes y con una cercanía particular al presidente Javier Milei (y al resto del Gobierno Nacional), fue presentada como partícipe a horas de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El periodista que iba a estar presente del evento “Estudiantes: Revolucionario de Cuna” fue catalogado como “mufa” y “sorete” por los usuarios y criticado, como contracara a estas ideas, ante su buena relación con el oficialismo que este domingo perdió en los comicios.

“A días de jugarnos el semestre, traer a uno de los apellidos más piedras de la ciudad” y “Qué excelente idea dijo nunca nadie” fueron los comentarios más “suaves” en las respuestas al anuncio, que escalaron con más vehemencia.

“Este señor está en las antípodas de los valores que pregona nuestro club hace 120 años. Una institución llamada a ser revolucionaria no puede invitar al conservadurismo hecho carne” rezo uno de los escritos más ásperos.

“No se puede saludar a las madres y abuelas el 24 de marzo y después invitar a este vocero de la denigración y banalización del nunca más. No se puede estar allá y acá. Preferible no estar en ningún lado”, dijo otro.

A la “vergüenza” y la “deshonra” le siguieron otros comentarios con reclamos para la Comisión Directiva, incluso solicitando la cancelación del evento que será con entrada libre gratuita para los simpatizantes pincharratas.