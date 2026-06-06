Primer exitoso encuentro de EFI y Girajuegos

Con temática mundialista, se llevó a cabo el primer encuentro del año en el Gimnasio municipal Nº1 y con gran convocatoria, por segundo año consecutivo. Se esperan cinco encuentros más en lo que resta del 2026.

Bajo la coordinación de Romina Rojas (Educación Física Infantil) y Yanina Rojas (Girajuegos) se llevó a cabo el primer encuentro de estos dos programas de Comodoro Deportes dirigidos a las infancias, en este caso en el Gimnasio municipal Nº1, con temática mundialista y una buena convocatoria.

Se realizaron juegos iniciales, luego entrada en calor y fuerte hincapié en el ejercicio físico y la recreación lúdica para los más pequeños.

“Estamos con el juego inicial, para que los nenes interactúen un poco con los elementos. Luego una entrada en calor, un trabajo conjunto con el programa de Girajuegos. Apostando un año nuevo a estas actividades, buena convocatoria y el primero de muchos de este año. Tendremos cinco encuentros de acá a fin de año, la temática de hoy es el Mundial, ya que estamos próximos a ese evento. Utilizamos eso para la recreación y traer diferentes dinámicas que tienen que ver con el desarrollo motor”, comentó la referente de EFI, Romina Rojas.

“Tendremos siguientes encuentros, dependiendo la disponibilidad de los espacios municipales. Tenemos propuestas del Gimnasio municipal Nº2, Nº3 y Club Huergo hasta el momento”, agregó.

Por su parte Yanina Rojas, referente de Girajuegos, expresó: “Desde el año pasado venimos trabajando en conjunto con EFI, es una propuesta muy linda y enriquecedora, unificarnos para un mismo objetivo. Tuvimos la suerte de estar en la gala, también con la temática del Mundial”.

“Decidimos unirnos este año también, EFI tiene la base de la educación física y nosotros a la recreación, así que nos unimos muy bien, estamos muy contentos con eso, porque el año pasado nos fue excelente y porque hoy tenemos una muy buena convocatoria de infancias y familia acompañando siempre”, cerró.