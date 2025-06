Junior Narváez: "esto es el fruto de lo que venimos trabajando con mi equipo"

Junior Narváez se presentó en el Casino Buenos Aires con su mejor versión en el profesionalismo logrando una victoria por nocaut técnico en el tercer round, frente al pampeano Denis Martínez, en combate desarrollado en el marco del evento “KO a las Drogas” organizado por la Asociación Mundial de Boxeo.

Desde la tranquilidad de su hogar y disfrutando el momento de un gran presente, el hijo del ex campeón mundial Omar Narváez, dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“VAMOS POR EL BUEN CAMINO”

“Ya en casa disfrutando de lo que fue la pelea del sábado, en el evento de la AMB “KO a las Drogas”, así que muy contento”, comentó en el inicio de la charla la joven promesa, y luego agregó: “Sobre el final del segundo round pude conectar un cruzado de derecha, que, si bien logró levantarse y le dieron el pase, creo que no logró recuperarse en el minuto de descanso. Esa fue la llave que me abrió el ko técnico en el tercer round y lo bueno es que se terminó rápido, muy contento de como venimos trabajando y más allá de saber que tengo un gran equipo, esto reafirma que vamos por el buen camino”.

EL 11 DE JULIO EN TRELEW

“La verdad que se dio todo para que pueda estar peleando el 11 de julio en Trelew , así que muy contento, esperando con ganas subirme al ring y poder pasar una noche con mi gente y mi familia. La idea es seguir mejorando, seguir mostrando el crecimiento mes a mes, pelea tras pelea, las ganas son muchas de seguir escalando en el ranking, seguir aumentando el nivel para llegar a algo serio, algo lindo. Esperemos conocer el rival, la aprobación y la idea es seguir sumando rounds, que te dan la experiencia, el fogueo, y a la otra pelea te da más seguridad”.

“CONFÍO EN LAS HERRAMIENTAS QUE ME DA EL EQUIPO”

En referencia a su crecimiento boxístico dijo que “estamos trabajando en todos los puntos, tanto en ataque como en defensa voy mostrando más solidez, me siento tranquilo, cada pelea que pasa confío en las herramientas que me da el equipo que conforman Peto Ruíz y mi padre Omar. Sabemos muy bien hacía donde vamos y que hay mucho por aprender y seguir mejorando. En mi categoría hay escasez de boxeadores para sparrings, hay boxeadores más pesados y tratamos de hacer lo que se puede, de no perder la línea, de no perder el enfoque. Mi papá sabe separar muy bien las cosas, muy tranquilo en su mente, muy frío, para poder hablar como técnico, para poder corregir, alentar y darme las instrucciones y como padre siempre se hace un momento para que podamos charlar desde otro punto de vista. Gracias a él, lo que hablamos de esta pelea que pasó, donde planteamos una estrategia y la llevamos al 100 por ciento arriba del ring, fue lo que me permitió llegar al nocaut, siempre escucho y aplico las instrucciones que me dan. Obvio que en las peleas, los nervios, la presión, por ahí no te permiten llevar todo a cabo, pero yo sé que tengo un gran equipo con mucha experiencia, así que siempre trato de cumplir con las indicaciones y luego se ve en el resultado”.

“DIOS PRIMERO”

“Dios es la fuente fundamental de lo que hoy estoy viviendo, que me abre las puertas, que me mantiene. Creo que si tengo un don o una oportunidad de algo viene de él, por eso agradecido y poniéndolo siempre primero en mi carrera. Lo encontré en la nada, por así decirlo, en un momento de mi juventud, sin necesidad de estar pasando un mal momento o una situación fea. El me llamó, porque creo que quiere hacer algo en la vida de las personas, yo lo sé. Siento su bendición y trato de llevarle eso a la gente, que Dios es salvación, da una nueva vida para poder disfrutarla como lo merecemos”.