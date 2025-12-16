Junior Petro Pádel cerró el año con un gran torneo

Participaron 42 parejas y llegaron visitantes de otras ciudades de Chubut, como así también de Santa Cruz.

Se realizó el último torneo de 2025 de la escuelita Junior Petro Pádel, dirigida por Fernando Reynoso y Alejandro Rementería. El certamen tuvo lugar en las canchas de Petro Pádel y contó con la participación de 42 parejas. Compitieron 84 padeleros en total, entre ellos, jugadores de Sarmiento, Esquel, Caleta Olivia y Pico Truncado, además de los locales.

Desde la organización agradecen a Petro Pádel, Ente Autárquico Comodoro Deportes, Rada Suplementos Fitness, Anafer, Globo Cristal y a todos los que colaboraron para que el torneo sea posible. Se entregaron trofeos para campeones y subcampeones, medallas y se realizaron sorteos.

Los campeones son Aldana Garmendia-Luciano Barrientos (Sub 16 Open), Gio Baigorria-Francisco Pérez (Sub 16 B), Santino Quevedo-Isaías Ortiz (Sub 15 C), Facundo Gaitán-Alvaro de Souza (Sub 13 A), Tiziano Garmendia-Fausto Sosa (Sub 13 B) y Joaquín Rojas-Lucas Carrasco (Sub 10).

También hubo trofeos para los jugadores más valiosos de cada final. Ellos son Joaquín Rojas, Alvaro de Souza, Tiziano Garmendia, Santino Quevedo, Francisco Pérez y Luciano Barrientos.

Padel

Campeones y subcampeones

SUB 16 OPEN

1º Aldana Garmendia-Luciano Barrientos (Sarmiento).

2º Valentino Valderrama-Nano Rementeria (Comodoro Rivadavia).

SUB 16 B

1º Gio Baigorria-Francisco Pérez (Comodoro Rivadavia).

2º Zoe Villarroel-Alan Miranda (Comodoro Rivadavia).

SUB 15 C

1º Santino Quevedo-Isaías Ortiz (Comodoro Rivadavia).

2º Mateo Carrizo-Ramiro Almonacid (Comodoro Rivadavia).

SUB 13 A

1º Facundo Gaitán-Alvaro de Souza (Comodoro Rivadavia).

2º Uriel Rolfe (Comodoro Rivadavia)-Juan Espinoza (Caleta Olivia).

SUB 13 B

1º Tiziano Garmendia (Sarmiento)-Fausto Sosa (Comodoro Rivadavia).

2º León Rodríguez (Sarmiento)-Vicente Veuthey (Esquel).

SUB 10

1º Joaquín Rojas-Lucas Carrasco (Comodoro Rivadavia).

2º Helena Carrizo-Coni Almonacid (Comodoro Rivadavia).