Juventus quedó eliminado tras perder en Portugal con Benfica  

En el Estádio da Luz y por la quinta fecha del grupo H de la UEFA Champions League, Juventus de Italia perdió 4-3 ante Benfica de Portugal y se quedó sin posibilidades de acceder a los octavos de final.

A los 16 minutos del primer tiempo, el local decidió jugar en corto un tiro de esquina desde la derecha: el ex River Enzo Férnandez, con tiempo y espacio, levantó la cabeza y ejecutó un centro perfecto para el cabezazo de Antonio Silva, que rompió el cero.

Sin embargo, la reacción de la visita no se hizo esperar, ya que cinco minutos más tarde niveló las acciones por intermedio de Moise Kean, quien empujó la pelota sobre la línea después de que Odisseas Vlachodimos le negara el tanto a Dusan Vlahovic.

De todos modos, a los 28' el Glorioso recuperó la ventaja desde los doce pasos. Juan Cuadrado tocó el balón con la mano dentro del área, el árbitro Srdjan Jovanovic sancionó penal y el especialista João Mário lo cambió por gol.

La Vecchia Signora sintió el golpe y se desplomó, especialmente después del 3-1, que Rafa Silva anotó de taco a los 35' después de un centro rasante de João Mário. A partir de allí, el equipo dirigido por Roger Schmidt se adueñó totalmente del partido.

Ya en el complemento, a los 50', Alejandro Grimaldo recuperó la pelota en la salida del rival y dejó cara a cara con el arquero a Rafa Silva, quien logró su doblete al definir con un toque de zurda por encima de la humanidad de Wojciech Szczesny.

El encuentro no solo parecía estar sentenciado, sino que Benfica dilapidó numerosas situaciones para ampliar aún más la diferencia en el marcador. No obstante, no pudo liquidar el pleito y dejó con vida al Bianconero, que inesperadamente volvió al partido con dos goles en un lapso de tres minutos.

Arkadiusz Milik descontó a los 77' con una volea y, a los 79', luego de un flojo rebote de Vlachodimos, Weston McKennie puso a su conjunto a un gol de distancia. En el tramo final, la Juve asumió riesgos en búsqueda del milagro.

A los 85', con el adversario totalmente volcado en ataque, Silva condujo desde su propio campo y, al enfrentar a Szczesny, abrió demasiado la cara interna de su botín derecho y su disparo se estrelló en el palo. En el desenlace, tanto Matías Soulé como Frederico Gatti tuvieron la igualdad, pero fallaron en sus respectivas definiciones.

Con este resultado, PSG y Benfica, con 11 puntos cada uno, siguen en lo más alto de la tabla de posiciones y definirán el primer puesto en la última fecha. Juventus, por su parte, suma tres unidades al igual que Maccabi Haifa, por lo que buscará cerrar tercero para acceder a los octavos de final de la UEFA Europa League.