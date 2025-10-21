Khaleb Manzur se prepara para la Copa América en Estados Unidos

El jugador comodorense de powerchair football contó detalles sobre su preparación para el certamen a realizarse el próximo mes en Phoenix.

Con mucha expectativa el jugador comodorense de powerchair football, Khaleb Manzur, contó los detalles de su preparación rumbo a la Copa América que tendrá lugar del 14 al 20 de noviembre en Phoenix, Estados Unidos.

El "powerchair" es un término en inglés para definir el fútbol en silla de ruedas motorizadas, un deporte de equipo para personas con discapacidades motoras que utilizan sillas de ruedas eléctricas. Los partidos se juegan en una cancha de básquet y el objetivo principal es marcar goles con el balón.

Al respecto, Khaleb Manzur, expresó: “Este año fue bastante intenso en lo que respecta al powerchair ya que a nivel selección comenzaron los preparativos para la Copa del Mundo 2026 que se va a jugar por primera vez en Argentina. El objetivo de dicha Copa del Mundo es por primera vez llegar a la final del mundo (superando el histórico 4to puesto de la última edición)”.

“A nivel nacional salimos campeones de la Primera división de la Liga (clasificamos a la Copa Libertadores, de la cual somos bicampeones) y jugamos la primera edición del Mundial de Clubes disputado en París del 26 de junio al 3 de julio (fuimos el único equipo argentino clasificado, por ser los actuales campeones de la Copa Libertadores)”, puntualiza Manzur.

Las sillas de ruedas eléctricas de alta tecnología están adaptadas para el juego, equipadas con protecciones para chocar la pelota y un joystick para controlarlas.

“Le ganamos al campeón de la Champions y al campeón de la Premier, perdimos en semifinal, posicionándonos como el tercer mejor equipo del mundo al menos por 4 años. Del año 2025, todavía resta la Copa Argentina y el gran desafío de la Copa América, donde vamos como favoritos junto a Estados Unidos, y tenemos la intención de ganar la primera Copa América de la historia para nuestro país”, asegura Khaleb Manzur.

La Copa América tendrá lugar del 14 al 20 de noviembre en Phoenix (Estados Unidos). Con respecto a su entrenamiento y cómo afrontará su viaje junto a la selección argentina, Khaleb Manzur, aseguró: “Rutinariamente entreno dos veces por semana con pelota (en el equipo), tres veces físico intenso (natación), cinco veces físico leve (rutina). A nivel selección las convocatorias son una por mes, intensivos de dos o tres días continuos 9 horas seguidas (de 9 a 18 en general) con una pausa de una hora y media para almuerzo”.

“Hoy, básicamente estoy buscando costear el acompañante, para ver si puedo ir con uno de mis asistentes (que en realidad es indispensable para poder realizar el viaje). Yo, el mío ya lo tengo pago pero el de mi acompañante no”, asegura el jugador de powerchair comodorense.

Manzur, tiene como entrenadores del Club Argentino Tigres de Pacho a Facundo Calla, Leandro Marino e Ignacio Aguilera. Mientras que los entrenadores de la Selección Argentina son, Colin Gordon, Fabricio Cardozo y Sebastián Tisera.