Kickboxers locales palpitan el Mundial WKF España 2024

Las comodorenses Florencia Lemos, Camila Jaramillo, Maia Ferreyra, Romina Martínez (Team Mellado) y Yocelyn Balboa (Team Balboa), clasificaron para el próximo Campeonato Mundial WKF (World Kickboxing Federation). La cita internacional se hará en Alicante, España, del 18 al 23 de noviembre.

Jaramillo, Lemos, Ferreyra y Balboa sacaron el pasaje en la Copa Argentina WKF que se hizo el mes pasado en el Club Pedro Echagüe del barrio de Flores en Buenos Aires. Mientras que, Martínez había clasificado en el Panamericano 2023 donde salió subcampeona en Kickboxing y K1.

Las kickboxers, junto a Alejandro Mellado (Team Mellado), participaron de la visita de Cristian Bosch (Dojo Serpiente) al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez. Bosch estuvo acompañado por Florencia Greco, Pablo Emérito y Tomás “Chacal” Aguirre.

Jaramillo contó que lo de la clasificación “fue algo único, vengo hace muchos años trabajando para esto, pensar que voy al Mundial es algo que no lo puedo creer, es muy lindo. Lo tenía en mis planes pero para más adelante, me tocó llegar ahora y estoy muy emocionada. Ahora tenemos que entrenar más que nunca para ir a ganar, lo que veníamos haciendo hay que hacerlo el triple”.

A su vez, Ferreyra resaltó que “para ser la primera vez que participo en una Copa Argentina me fue bastante bien, las peleas fueron muy duras y difíciles, me gustó mucho la experiencia. Nunca pensé que llegara el momento de representar a Argentina, ahora a entrenar más y a meterle para llegar a España y dar lo mejor”.

En tanto, Lemos explicó que “las peleas en la Copa Argentina fueron difíciles pero pude clasificar. Obtener la clasificación al Mundial es un orgullo para todos los del Team Mellado, ahora hay que meter garra, trabajar duro y redoblar los esfuerzos para poder llegar a ganar en España”.

Balboa se mostró “muy contenta” con el pasaje a España: “Estuve lesionada y antes no había podido competir, se me dio la posibilidad en la Copa Argentina y me preparé para las tres categorías en las que podía llegar a clasificar, y en todas quedé en el primer puesto, me fue muy bien”.

Y sobre el Mundial dijo que “estoy preparándome y enfocada, planificando todo lo que conlleva el viaje, más allá del gasto, estoy mentalizada que va a haber mucha gente de alto nivel”.

Por último, Romina Martínez expresó que se viene preparando en kickboxing y está haciendo la parte física en el Departamento Metodológico: “Estamos entrenando a full. Estoy muy contenta y ansiosa, porque nunca imaginé que podía ser parte, espero poder representar a la Argentina como tiene que ser. Nunca imaginé que iba a llegar a un mundial, lo veía a Luciano (García) y nos parecía algo lejano, y que ahora nos toque a nosotras es muy lindo”.