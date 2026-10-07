Km 8: arrojaron botellas con combustible contra una vivienda y provocaron un incendio

Tres botellas fueron arrojadas contra una casa prefabricada y una de ellas provocó un foco ígneo.

Un incendio intencional provocó daños materiales en una vivienda prefabricada de Kilómetro 8 durante la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió alrededor de las 2:45, cuando efectivos de la Comisaría de Kilómetro 8 acudieron al domicilio tras recibir un alerta telefónica por un incendio.

De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, personas hasta el momento no identificadas arrojaron tres botellas que contenían combustible contra la propiedad. Una de ellas impactó contra la ventana frontal de la vivienda y provocó el inicio del fuego.

Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino rápidamente y logró extinguir las llamas. Como consecuencia del incendio, se registraron daños materiales en el sector externo de la estructura, mientras que no hubo personas lesionadas.

Tras el ataque, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística, de la División Policial de Investigaciones (DPI) y representantes del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Durante las tareas investigativas se detectó la existencia de cámaras de seguridad en una vivienda lindera. Las imágenes serán analizadas y peritadas para intentar determinar quiénes fueron los responsables del ataque.