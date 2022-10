Korn declaró conocer funcionarios que contratan servicios con allegados

"No voy a dar nombres porque no le deseo a nadie estar sentado en el banquillo de los acusados", dijo el exjefe de Gabinete de Mario Das Neves y exsubsecretario de Servicios Públicos en 2017.

En la sexta jornada del juicio oral y público en contra de Pablo Korn y Darío D´Amico, el primero de los imputados decidió hablar ante el Tribunal que tiene a ambos como imputados del delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

Pablo Alejandro Korn textualmente dijo: "no doy nombres porque no le deseo a nadie estar sentado en el banquillo de los acusados". Se refería así a la maniobra investigada. Sobre el final de la declaración, cuando el fiscal Omar Rodríguez le preguntó puntualmente si "conoce algún funcionario actual o de antes de su época que haya contratado con un comercio en el mismo caso como lo fue con la empresa Electrocity; que haya sido amigo un funcionario que contrate con un amigo particular que sea proveedor del Estado”, respondió el imputado: "Sí; conozco muchísimos casos”.

Cuando el fiscal repreguntó si podía mencionarlos, Korn afirmó que "no, porque involucro personas, pero puedo decir esto que quizás conteste la pregunta parcialmente: vivimos en una comunidad muy pequeña y en esta comunidad de Rawson y Trelew, fundamentalmente, hay muchos proveedores del estado; diría que muchos más que en otras localidades como por ejemplo en Esquel, hablando del estado provincial. Si se tiene que cambiar una cubierta de un camión y no van a ir a Esquel, contratan en la zona; pedir algún material urgente en la zona de influencia, en donde nos conocemos todos prácticamente.

DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR

Más adelante, Korn sostuvo que "yo puedo dar fe de personas que integran el estado provincial y son profesionales que trabajan en lo privado para proveedores del estado. Puedo dar fe de personas que trabajan en Obras Públicas y tienen un pariente o amigo trabajando en empresas del sector de la construcción… igual firman los papeles y hacen las obras. Puedo dar fe en donde parientes y amigos son empleados públicos y otros parientes y amigos que están relacionados con comercios, y no voy a dar nombres porque me parece que es de mal gusto".

El ex funcionario provincial aseguró que “no beneficié ni a D´Amico ni a ningún otro proveedor. Lo hice para colaborar en situaciones extremas, para actuar con rapidez”.

También reconoció su amistad con el empresario imputado junto a él, además de negocios inmobiliarios en conjunto. “Nuestras familias son conocidas y amigas de muchos años y compartimos los mismos círculos y mismos ambientes. Pero ese vínculo no tuvo incidencia para generar beneficios en función de mi cargo público. Es real que nuestras familias participan en inversiones inmobiliarias, pero nada tienen que ver con los hechos que se investigaron”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal, Oficina Rawson