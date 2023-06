Kylian Mbappé habló del trato que Messi recibió en PSG

Kylian Mbbapé, la ahora figura del Paris Saint-Germain, habló sobre la salida de Lionel Messi y sostuvo que el rosarino "no tuvo el respeto que merecía" en las dos temporadas que pasó por el fútbol francés.

"Nunca son buenas noticias cuando alguien como Messi se va. No entiendo por qué tanta gente estaba aliviada de que se fuera", lamentó Mbappé, que salió a defender a su ex compañero de equipo ante la mala relación que el astro rosarino tuvo con parte de la hinchada del PSG.

El delantero, campeón mundial en 2018 y subcampeón en 2022 con el seleccionado francés, fue más allá y sostuvo: "Estamos hablando de Messi, hay que respetarlo. Pero, al contrario, no tuvo el respeto que merecía en Francia".

"Es una pena pero es así. Y habrá que hacer lo posible para reemplazarlo. Potencialmente, es el mejor jugador de la historia del fútbol", dijo el talentoso delantero en una entrevista que publica hoy el diario italiano Gazzetta dello Sport.

En cuanto al futuro de su carrera y los deseos de irse del PSG, Kylian Mbbapé, de 24 años, se refirió a lo mal que tomaron ese anuncio los dueños qataríes del PSG.

“No le pedí al PSG que me vendiera ni le dije que me voy al Real Madrid. Sólo les comenté mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más”, reiteró el futbolista.

Sobre la última temporada del PSG, campeón de la Liga de Francia pero eliminado en octavos en la Champions League, Mbappé admitió que había "lagunas que antes o después se iban a pagar. Hay que aprender de los errores para no repetirlos de nuevo".