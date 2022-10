L-gante ya le dedicó un tema a Wanda y se filtró antes de salir a la luz

L-Gante y Wanda Nara se muestran cada vez más juntos, aunque aseguran que se están "conociendo". De hecho, hace algunas horas la ex pareja de Mauro Icardi salió a negar su embarazo con el cantante tras los rumores que circularon.

En medio de una polémica separación con Tamara Báez, este domingo el líder de la “Cumbia 420” visitó el programa de Mirtha Legrand y, además de enfrentar a la diva de los almuerzos por los comentarios sobre su hija Jamaica, el artista confirmó que le escribió una canción a Wanda Nara. A su vez, la empresaria días previos había afirmado que “el regalo más lindo” que recibió fue un tema musical.

"Puede ser que un par de frases me haya inspirado en ella, después la vas a escuchar", afirmó L-Gante, sin dar más detalles, cuando fue consultado por Marina Calabró en la mesa más famosa del país. Sin embargo, en las últimas horas el cantante brindó un show y adelantó algunos fragmentos de la tan esperada canción.

"No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las polémicas líneas que se filtraron.

La historia que se escondería detrás de las picantes frases es la de los famosos, quienes antes de confirmar sus respectivas separaciones comenzaron a ser vinculados sentimentalmente.

“Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, podría referirse a Mauro Icardi, quien continuamente busca acercarse a Wanda. Asimismo, hay que leer entre líneas para entender que "metemos bala" no es literal, sino un guiño entre dos amantes.

Aunque todavía el tema musical no fue publicado oficialmente, todo indica que faltan muy pocos días para que se lance una versión de estudio y un videoclip, el cual se presume estará protagonizado por la empresaria.