Desde la temporada 2026, las carreras de la Asociación Corredores Turismo Carretera se emitirán por esa señal de Buenos Aires.

La ACTC se suma a la grilla televisiva de Canal 9

La Asociación Corredores Turismo Carretera y el Grupo Octubre firmaron un acuerdo para que las categorías fiscalizadas por la institución del barrio de Caballito se vean por la pantalla de Canal 9. Por el lado de la ACTC firmó su presidente, Hugo Mazzacane, y por Grupo Octubre lo hizo su coordinador general, Víctor Santa María.

A partir de esta temporada las categorías Turismo Carretera, TC Pista, TC Pick Up y Pista PIck Up, TN APAT, Turismo Carretera 2000 y Turismo Pista, serán televisadas por el El Nueve.

En el acto de la firma estuvieron, además de las autoridades mencionadas, el vicepresidente de la ACTC, y piloto, Gastón Mazzacane, el secretario general, Facundo Gil Bicella y los pilotos Agustín Canapino, Julián Santero, Juan Sebastián Gallo y Marco Dianda,

El domingo 1º de febrero el Turismo Pista pondrá primera a su calendario 2026 y será la primera categoría en salir por el nuevo Canal. Luego seguirá el TN APAT y el 15 de febrero comenzará el Turismo Carretera.