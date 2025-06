La agresión de Leopoldo Luque contra un cronista

Leopoldo Luque volvió a quedar envuelto en un hecho de violencia, esta vez contra un notero que intentaba hacerle algunas preguntas sobre la causa Maradona. El principal acusado por la muerte del Diez le sacó a la fuerza el micrófono al periodista cuando buscaba su testimonio.

El médico llamó la atención de los medios a comienzos de año luego del impactante cambio físico que sufrió cuando se presentó por primera vez en los tribunales de San Isidro en calidad de imputado por la muerte de Diego Maradona y tras una larga ausencia pública.

La agresión física parece el nuevo modo de relacionarse del médico con los periodistas que intentan obtener su testimonio. Su opinión era importante sobre todo luego del escándalo protagonizado por Julieta Makintach, la jueza a cargo por entonces de la investigación, al quedar en evidencia su interés por hacer un documental que la tenía a ella como principal protagonista.

Al ser abordado en la puerta de su domicilio particular por el cronista de Desayuno Americano (América), Luque reaccionó de manera muy agresiva.

"Te lo digo bien, a mi casa no vengas a romper las pelotas. Te lo estoy diciendo bien, tengo a mis hijos acá", advirtió el médico.

Luego de ingresar por la reja a su domicilio y ante la insistencia del notero, Luque le arrancó el micrófono e ingresó a su casa con la herramienta de trabajo del periodista.

Al ser consultado por Pamela David, Bruno, el movilero del programa, detalló lo sucedido y contó cómo se sintió en esa violenta situación.

"Fueron varios días de guardia que fuimos con Nacho, el camarógrafo, a intentar encontrar a Leopoldo y cuando lo vemos llegar nos acercamos y le hago algunas preguntas", comenzó contando el notero.

Y agregó: "Enseguida él ya entra en ese tono de 'estoy en mi casa, están mis hijos, no grabes la puerta de mi casa', dijimos, bueno, perfecto, no tomamos la puerta de tu casa, pero por favor respondeme una pregunta".

También, el cronista se mostró comprensible con el nerviosismo del último médico de cabecera que tuvo Diego Maradona: "En este momento, quizás, logro entender su reacción, porque fue el día posterior a la cancelación del juicio, quizás era entendible que esté un poco alterado".

A pesar de entender la situación del imputado, el cronista no desistió de su trabajo: "Yo insistí con la pregunta hasta que me cerró la puerta, le digo la última pregunta y ahí fue cuando me agarra el micrófono, un tirón, no lo sacó, dos, no lo sacó y al tercero lo arrancó y me dijo ‘esperalo todo el día’".

Y agregó: "En ese momento yo me quedé helado, estaba muy nervioso, con palpitaciones por la adrenalina del momento y le digo, 'por favor, ¿me lo podés devolver?'".

Luego, el cronista contó que hacía dos días que estaban esperando a Leopoldo Luque en la puerta de su domicilio y que, luego de sucedido con el hurto del micrófono, se comunicó de inmediato con la producción del programa para informar lo sucedido y para saber qué hacer ante la insólita situación.