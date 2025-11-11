Instituto, Boca, La Unión, Obras e Independiente se acomodaron atrás del Verdolaga, que esta semana no tuvo actividad porque compitió en la Liga Sudamericana.

La ardua pelea por ser escolta de Ferro en la Liga Nacional

La Liga Nacional de Básquet 2025-2026 tiene un inicio mucho más parejo de la esperado y, transcurridas siete semanas de competencia, Ferro Carril Oeste es el único invicto con seis victorias en su histórico inicio y lo persiguen cuatro equipos que pujan por el segundo lugar: Instituto, Boca y La Unión de Formosa, Obras e Independiente de Oliva.

El “Xeneize” cosechó una victoria en Comodoro Rivadavia frente a Gimnasia y Esgrima 82 a 70 y, luego, una derrota con Peñarol en Mar del Plata 89 a 78 y quedó con un récord de 7-4 que es similar al del conjunto formoseño. Este último se volvió de la gira por Córdoba con una caída ante Independiente de Oliva 91 a 87 y, después, triunfos sobre Atenas 87 a 70 e Instituto 83 a 71. Justamente la Gloria, con ese traspié, tiene una marca de 7-3.

El “Tachero”, por su parte, venció a San Martín de Corrientes 77 a 67 en el último partido de la semana, clave para ser parte del segundo pelotón, y quedó con récord de 5-3, similar al de Independiente de Oliva que es, de momento, la ‘cenicienta’ del certamen.

El “Verdolaga” de Federico Fernández no tuvo actividad esta semana porque compitió en la Liga Sudamericana y en la entrante realizará la gira por Córdoba con tres partidos de riesgo en los que pondrá en juego la cima de un campeonato que, de momento, lo tiene como dominador en un contexto de suma paridad.

El dato de color de la semana lo aportó Nicolás Romano. El actual jugador de Quimsa de Santiago del Estero llegó a los 800 triples en La Liga Nacional y promete seguir engrosando su cifra.

Resultados de la semana 7

Independiente 91 / La Unión 87.

Gimnasia y Esgrima 70 / Boca Juniors 82.

Regatas Corrientes 66 / Quimsa 75.

Atenas 70 / La Unión 87.

Peñarol 89 / Boca Juniors 78.

Gimnasia y Esgrima 84 / San Lorenzo 63.

Olímpico 96 / Unión 70.

Instituto 71 / La Unión 83.

Racing 75 / Platense 80.

Gimnasia y Esgrima 101 / Regatas Corrientes 70.

Quimsa 76 / Unión 86.

Obras 77 / San Martín 67.

Quinteto ideal – Semana 6

Facundo Vázquez - Peñarol (1-0) 27 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 36 de valoración.

Brandon Beavers - La Unión (2-1) 17,0 puntos, 6,3 rebotes, 2,7 asistencias y 22,0 de valoración.

Franco Vieta - Olímpico (1-0) 21 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración.

José Ascanio - Olímpico (1-0) 24 puntos, 7 rebotes y 29 de valoración.

Francisco Cáffaro - Boca (1-1) 25,0 puntos, 10,0 rebotes y 36,0 de valoración.

Fixture de la semana 8

Martes 11/11 – 21:30 | Argentino vs Platense; Básquet Pass.

Martes 11/11 – 20:05 | Boca vs Regatas; DSports.

Miércoles 12/11 – 21:00 | Peñarol vs San Martín; Básquet Pass.

Jueves 13/11 – 22:10 | Atenas vs Ferro: TyC Sports.

Viernes 14/11 – 21:00 | Oberá vs Olímpico: Básquet Pass.

Sábado 15/11 – 11:30 | Instituto vs Ferro; TyC Sports.

Domingo 16/11 – 21:00 | La Unión vs Olímpico; Básquet Pass.

Domingo 16/11 – 20:00 | Boca vs San Lorenzo; Básquet Pass.

Lunes 17/11 – 21:00 | Atenas vs Ferro

Lunes 17/11 – 20.30 | Platense vs Peñarol