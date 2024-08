La atleta más joven de Argentina en los JJ.OO. se despidió de París

Agostina Heim, de 16 años, cerró su participación con un 7º lugar en su serie clasificatoria de los 800 metros libres de natación. No pudo pasar a la final, pero se fue conforme. “Sabía que no iba a ser fácil, pero me voy contenta con lo realizado. Espero llegar a Los Angeles 2028 con otro tipo de aspiraciones”, sostuvo.