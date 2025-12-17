El Patagonico
La C-11 2015 tiene definidos sus cuartosfinalistas del futsal menor

Comodoro FC fue el mejor de la fase regular y se cruzará en cuartos con Lanús Infantil, que fue octavo en la misma instancia del torneo Clausura de la Asociación Promocional.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón definió en el Gimnasio municipal Nº 2 la fase regular de la denominación C-11 2015 del torneo Clausura.

En ese contexto, los equipos que avanzaron a cuartos de final son Comodoro RC, quien fue el mejor de la instancia clasificatoria, Lanús Infantil, El Lobito Infantil, Casino CR, Halcones Dorados FC, Asturiano Celeste, La Súper Económica y Los Matadores.

Asimismo, la valla menos vencida quedó en manos de Bautista Mansilla de Halcones Dorados FC con 13 goles recibidos, mientras que los hermanos Alfie y Milo Andretta, de Comodoro FC, fueron los máximos anotadores con 22 tantos cada uno.

La acción continuará este miércoles desde las 19, con cuatro partidos correspondientes a la 11ª fecha de la C-15 2010-2011.

A continuación se detallan los resultados que se registraron entre el lunes y martes como así también la programación que se jugará desde este miércoles hasta el domingo inclusive en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

Panorama – Lunes 15 y Martes 16

DENOMINACION C-11 2015

7ª fecha

- Juanes Motos FS 2 (Blas Aguilar 2) / Vikingos FC 5 (Santino Millalonco– Bautista González -Bautista Hernández-Ciro Saint 2).

11ª fecha

- Los Titanes F Negro 1(Alan Angel) / La Súper Económica 11 (Giovanni Gómez – Benicio Villarroel 2 -Giovanni Arjona 3- Juan Cruz Arévalo 3-Uriel Castillo 2).

Cuartos de final

- Comodoro FC (1º) vs Lanús Infantil (8º) A.

- El Lobito Infantil (4º) vs Casino CR (5º) D.

- Halcones Dorados FC (2º) vs Asturiano Celeste (7º) B.

- La Súper Económica (3º) vs Los Matadores (6º) C.

DENOMINACION C-15

10ª fecha – Zona “A”

- Guardianes JL 2 (Francisco Mendoza-Lautaro Guzmán) / Deportivo San Cayetano 3 (Thiago Barrientos-Alan Banegas-Ezequiel Saldvivia).

- Alma Gaucha 1 (Alexander Soto) / Juan XXIII 2 (Mateo Sánchez-Manuel Vega).

- Deportivo DM 2 (Alexis Zambrano 2) / La Provee Futsal 0.

- CIPA 3 (Tomás Muñoz 2 y Jeremías Mansilla) / MyL Futsal 3 (Vicente Mandaglio-León Pinda-Benjamín Errecalde).

- Los Titanes FC Negro 4 (Thiago Pereyra-Dante González 3) / Fortaleza 3 (Jonás Oyarzo 2-Franco Ramos).

10ª fecha – Zona “B”

- Malvinas Club 3 (Renzo Lastra-Ciro Uribe-Franco Cerda) / Prekad “B” 5 (Demian Mareco-Lautaro Mercado 2-Neri Rodríguez-Benjamín Cruz).

- Los Titanes FC Blanco 7 (Luciano Burgos 4-Yoel Cambell-Joaquín Lavados-Martín Tapia) / Nero Futsal 2 Santino Navarro-Santino Pardo).

- Lanús 0 / La Súper Económica 4 (Benjamín Fernández 3-Lionel Crespo).

- CyS Futsal 1 (Santino Díaz) / HDP Futsal 2 (Bruno Barría-Benjamín López).

- 70/30 Futsal 2 (Bautista Barría 2) / 211 Futsal 0.

- Los Titanes FC Naranja 2 (Sergio Borda 2) / La Scaloneta CR 0.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

MIERCOLES 17 (18:45+15’)

19:00 CIPA VS Juan XXIII; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

19:50 Fortaleza vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

20:40 Guardianes JL vs Prekad “A”; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

21:30 Los Titanes FC Negro vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

22:20 Los Matadores vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

JUEVES 18 (18:45+15’)

19:00 Los Titanes FC Blanco vs Prekad “B”; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

19:50 HDP Futsal vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

20:40 Malvianas Club vs Los Titanes FC Naranja; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

21:30 CyS Futsal vs La Súper Económica; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

22:20 El Lobito Futsal vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

VIERNES 19 (18:45+15’)

19:00 HDP Futsal vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

20:10 Lanús “A” vs Deportivo DM Blanco; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

21:20 MyL Futsal vs 707 Futsal; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

22:30 Amigos del Poli vs Juan XXIII; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final

SABADO 20 (9:45+15’)

10:00 Halcones Dorados FC vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 4tos. de final.

10:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-11, 2015, 4tos. de final.

11:20 La Súper Económica vs Los Matadores; C-11, 2015, 4tos. de final.

12:00 PM FC Azul vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 4tos. de final.

12:40 PM FC Negero vs Lanús; C-09, 2016, 4tos. de final.

13:20 La Súper Económica vs MyL Futsal; C-09, 2016, 4tos. de final.

14:00 El Lobito Infantil vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 4tos. de final.

14:40 Los Matadores vs MyL Futsal; C-09, 2017, 4tos. de final.

15:20 PM FC Azul vs Casino CR; C-11, 2014, 4tos. de final.

16:00 Asturiano Celeste vs La 14 FC; C-11, 2014, 4tos. de final.

16:40 Lanús Infantil vs JM Futsal; C-11, 2014, 4tos. de final.

17:20 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-11, 2014, 4tos. de final.

18:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

19:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

20:00 El Progreso vs Prekad; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

21:10 Luz y Fuerza vs CIPA; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

22:20 Lanús “B” vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

DOMINGO 21 (9:45+15’)

10:00 MyL Futsal/ Los Matadores vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, semifinal ida.

10:40 PM FC Azul vs Lanús; C-09, 2017, semifinal ida.

11:20 Galácticos vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

12:10 Casino CR vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

13:00 Los Matadores Rojo vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

13:50 La Súper Económica vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

14:40 Malvinas Club vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

15:30 Lanús Infantil “B” vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

16:20 Inter vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

17:10 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

18:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

19:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

20:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

21:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

22:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

