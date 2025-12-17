Comodoro FC fue el mejor de la fase regular y se cruzará en cuartos con Lanús Infantil, que fue octavo en la misma instancia del torneo Clausura de la Asociación Promocional.

La C-11 2015 tiene definidos sus cuartosfinalistas del futsal menor

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón definió en el Gimnasio municipal Nº 2 la fase regular de la denominación C-11 2015 del torneo Clausura.

En ese contexto, los equipos que avanzaron a cuartos de final son Comodoro RC, quien fue el mejor de la instancia clasificatoria, Lanús Infantil, El Lobito Infantil, Casino CR, Halcones Dorados FC, Asturiano Celeste, La Súper Económica y Los Matadores.

Asimismo, la valla menos vencida quedó en manos de Bautista Mansilla de Halcones Dorados FC con 13 goles recibidos, mientras que los hermanos Alfie y Milo Andretta, de Comodoro FC, fueron los máximos anotadores con 22 tantos cada uno.

La acción continuará este miércoles desde las 19, con cuatro partidos correspondientes a la 11ª fecha de la C-15 2010-2011.

A continuación se detallan los resultados que se registraron entre el lunes y martes como así también la programación que se jugará desde este miércoles hasta el domingo inclusive en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

Panorama – Lunes 15 y Martes 16

DENOMINACION C-11 2015

7ª fecha

- Juanes Motos FS 2 (Blas Aguilar 2) / Vikingos FC 5 (Santino Millalonco– Bautista González -Bautista Hernández-Ciro Saint 2).

11ª fecha

- Los Titanes F Negro 1(Alan Angel) / La Súper Económica 11 (Giovanni Gómez – Benicio Villarroel 2 -Giovanni Arjona 3- Juan Cruz Arévalo 3-Uriel Castillo 2).

Cuartos de final

- Comodoro FC (1º) vs Lanús Infantil (8º) A.

- El Lobito Infantil (4º) vs Casino CR (5º) D.

- Halcones Dorados FC (2º) vs Asturiano Celeste (7º) B.

- La Súper Económica (3º) vs Los Matadores (6º) C.

DENOMINACION C-15

10ª fecha – Zona “A”

- Guardianes JL 2 (Francisco Mendoza-Lautaro Guzmán) / Deportivo San Cayetano 3 (Thiago Barrientos-Alan Banegas-Ezequiel Saldvivia).

- Alma Gaucha 1 (Alexander Soto) / Juan XXIII 2 (Mateo Sánchez-Manuel Vega).

- Deportivo DM 2 (Alexis Zambrano 2) / La Provee Futsal 0.

- CIPA 3 (Tomás Muñoz 2 y Jeremías Mansilla) / MyL Futsal 3 (Vicente Mandaglio-León Pinda-Benjamín Errecalde).

- Los Titanes FC Negro 4 (Thiago Pereyra-Dante González 3) / Fortaleza 3 (Jonás Oyarzo 2-Franco Ramos).

10ª fecha – Zona “B”

- Malvinas Club 3 (Renzo Lastra-Ciro Uribe-Franco Cerda) / Prekad “B” 5 (Demian Mareco-Lautaro Mercado 2-Neri Rodríguez-Benjamín Cruz).

- Los Titanes FC Blanco 7 (Luciano Burgos 4-Yoel Cambell-Joaquín Lavados-Martín Tapia) / Nero Futsal 2 Santino Navarro-Santino Pardo).

- Lanús 0 / La Súper Económica 4 (Benjamín Fernández 3-Lionel Crespo).

- CyS Futsal 1 (Santino Díaz) / HDP Futsal 2 (Bruno Barría-Benjamín López).

- 70/30 Futsal 2 (Bautista Barría 2) / 211 Futsal 0.

- Los Titanes FC Naranja 2 (Sergio Borda 2) / La Scaloneta CR 0.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

MIERCOLES 17 (18:45+15’)

19:00 CIPA VS Juan XXIII; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

19:50 Fortaleza vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

20:40 Guardianes JL vs Prekad “A”; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

21:30 Los Titanes FC Negro vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

22:20 Los Matadores vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona A.

JUEVES 18 (18:45+15’)

19:00 Los Titanes FC Blanco vs Prekad “B”; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

19:50 HDP Futsal vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

20:40 Malvianas Club vs Los Titanes FC Naranja; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

21:30 CyS Futsal vs La Súper Económica; C-15, 2010/11, 11ª fecha, zona B.

22:20 El Lobito Futsal vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

VIERNES 19 (18:45+15’)

19:00 HDP Futsal vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

20:10 Lanús “A” vs Deportivo DM Blanco; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

21:20 MyL Futsal vs 707 Futsal; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

22:30 Amigos del Poli vs Juan XXIII; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final

SABADO 20 (9:45+15’)

10:00 Halcones Dorados FC vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 4tos. de final.

10:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-11, 2015, 4tos. de final.

11:20 La Súper Económica vs Los Matadores; C-11, 2015, 4tos. de final.

12:00 PM FC Azul vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 4tos. de final.

12:40 PM FC Negero vs Lanús; C-09, 2016, 4tos. de final.

13:20 La Súper Económica vs MyL Futsal; C-09, 2016, 4tos. de final.

14:00 El Lobito Infantil vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 4tos. de final.

14:40 Los Matadores vs MyL Futsal; C-09, 2017, 4tos. de final.

15:20 PM FC Azul vs Casino CR; C-11, 2014, 4tos. de final.

16:00 Asturiano Celeste vs La 14 FC; C-11, 2014, 4tos. de final.

16:40 Lanús Infantil vs JM Futsal; C-11, 2014, 4tos. de final.

17:20 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-11, 2014, 4tos. de final.

18:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

19:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

20:00 El Progreso vs Prekad; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

21:10 Luz y Fuerza vs CIPA; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

22:20 Lanús “B” vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 8vos. de final.

DOMINGO 21 (9:45+15’)

10:00 MyL Futsal/ Los Matadores vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, semifinal ida.

10:40 PM FC Azul vs Lanús; C-09, 2017, semifinal ida.

11:20 Galácticos vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

12:10 Casino CR vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

13:00 Los Matadores Rojo vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

13:50 La Súper Económica vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

14:40 Malvinas Club vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

15:30 Lanús Infantil “B” vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

16:20 Inter vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 8vos. de final.

17:10 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

18:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

19:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

20:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

21:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.

22:00 C-15, 2010/11 – 8vos. de final.