Comodoro Rivadavia jugará del 12 al 17 de octubre el Torneo Nacional de Selecciones en Esquina, provincia de Corrientes.

La C-17 tiene plantel definido para el Argentino de futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer este martes la lista definitiva del plantel de la selección masculina C-17 que jugará del 12 al 17 de octubre en Esquina (Corrientes) el Torneo Argentino de la categoría.

El equipo local quedó integrado por los siguientes quince jugadores: De Luz y Fuerza: Joaquín Ignacio Hernández, Ismael Antonio Mansilla, Valentino Nicolás Reynoso, Joaquín Alexis Coronado, Facundo Lautaro Araujo Uribe y Martín Nicolás González.

De El Lobito Futsal: Valentino Gustavo López y Walter Leonel Agustín Toledo.

De Amigos del Poli: Emanuel Medina y Gabriel Ricardi.

De Lanús “A”: Joaquín José Tula y Santino Matías Jesús Sanzana.

De MyL Futsal: Ciro Araneda.

De Niupi Principal: Ezequiel Subiabre.

De 707 Futsal: Brandon Lionel Marques Da Rosa.

El cuerpo técnico se conforma por Marcos Contreras (director técnico), Leonel Tula (ayudante técnico), Aristóteles Páez (preparador físico), Franco Manjón (entrenador de arquero), Marcelo Ramos (coordinador), Valeria Malerba (delegada) y Mariángeles De Uribarri (psicóloga).

Tras la exitosa participación de la C-15 en Mendoza, que se volvió a la ciudad con el título de campeón invicto, ahora será el turno de la C-17, quien también buscará hacer un buen papel en la Mesopotamia argentina.

Comodoro Rivadavia integrará el Grupo “B” junto con Mendoza -su rival de este domingo en el debut-, Santa Fe y Los Antiguos, a quienes enfrentará en ese orden.

Cabe destacar que este torneo lo organiza la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón (FeICoFuSa), con fiscalización de la CAFS y se desarrollará en instalaciones de gimnasio Esquina Football Club.

En el Grupo “A” participarán Río Grande, San Rafael, Ushuaia y el anfitrión Corrientes Interior, mientras que en el “C” tomarán parte Rosario, Caleta Olivia, Corrientes Capital y Tucumán.

En total serán doce las selecciones que irán a la ciudad de Esquina en busca de la gloria, y en esta ocasión será en la categoría C-17.

…………….

Programa – Esquina Football Club

DOMINGO 12 – 1ª fecha

13:00 Santa Fe vs Los Antiguos; Grupo B.

14:30 Río Grande vs San Rafael; A.

16:00 Rosario vs Caleta Olivia; C.

17:30 Corrientes Capital vs Tucumán; C.

19:00 Mendoza vs Comodoro Rivadavia; B.

21:00 Corrientes Interior vs Ushuaia; A.

LUNES 13 – 2ª fecha

13:30 Corrientes Capital vs Caleta Olivia; C.

15:00 Santa Fe vs Comodoro Rivadavia; B.

16:30 Río Grande vs Ushuaia; A.

18:00 Rosario vs Tucumán; C.

19:30 Mendoza vs Los Antiguos; B.

21:00 Corrientes Interior vs San Rafael; A.

MARTES 14 – 3ª fecha

13:30 Rosario vs Corrientes Capital: C.

15:00 Mendoza vs Santa Fe; B.

16:30 Comodoro Rivadavia vs Los Antiguos; B.

18:00 Ushuaia vs San Rafael; A.

19:30 Caleta Olivia vs Tucumán; C.

21:00 Corrientes Interior vs Río Grande; A.