Le ganó a Huracán de Trelew en Comodoro Rivadavia. La Sub 15 tuvo que esperar hasta el cierre de la fase clasificatoria para obtener el boleto a la próxima instancia, mientras que la Sub 17 y la Sub 13 ya habían logrado el objetivo con antelación.

La CAI clasificó con sus tres categorías a octavos del Juvenil CFFA

Se disputó la séptima fecha que estaba pendiente por la zona 7 del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, entre la Comisión de Actividades Infantiles y Huracán de Trelew, con saldo positivo para el “Azzurro” en cancha de General Saavedra, ya que el club comodorense ganó en sus tres categorías y todas consiguieron el pasaje a octavos de final.

La Sub 15 logró la clasificación en el cierre del torneo, tras ganar 2-0. (Foto: Prensa CAI)

La Sub 17, dirigida por César Villarroel, venció 2-0 con tantos del goleador del certamen Thiago Nicosia -quien alcanzó los 13 tantos- y del ingresado en el complemento Vicente Segura.

Los campeones, ya clasificados hace un par de fechas, finalizaron la fase clasificatoria como líderes invictos, con 38 puntos, producto de 12 triunfos y 2 empates.

Por su parte, la Sub 15 se aseguró el boleto a octavos este mismo miércoles. El equipo de Mario Amado triunfó 2-0, con goles de Lautaro Coutinho y Thiago Cancino, de penal. Con este triunfo, finalizó en la segunda posición de la tabla, con 31 puntos, detrás de J.J. Moreno (33).

Mientras tanto, la Sub 13, conducida por Mauro Villegas, goleó 4-0. Los goles fueron convertidos por Oliver Tirapu (2), Mateo Ferreyra y Lautaro Bringas. De esta manera, culminó en la primera posición con 39 puntos, producto de 13 victorias y una derrota.

La Sub 13 ya había conseguido el boleto a octavos y goleó 4-0. (Foto: Prensa CAI)