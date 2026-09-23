Rodrigo Cabibbo y Eduardo Astudillo brillaron en Puerto Madryn

Los integrantes del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia protagonizaron una destacada actuación en la 14º edición “Vuelta Ballenas”, una de las competencias de mountain bike más importantes de la Patagonia. Cabibbo salió segundo en la categoría Elite y Astudillo se colgó la medalla de plata en Master B2.

En los imponentes senderos de Puerto Madryn, el fin de semana pasado se corrió la tradicional y exigente carrera de mountain bike “Vuelta Ballenas 2026”, competencia que volvió a reunir a más de mil competidores de todo el país.

El exigente circuito competitivo de 65 kilómetros puso a prueba la resistencia de los atletas, dejando excelentes posiciones y podios para los ciclistas del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (C.C.C.R).

En el caso de Rodrigo Cabibbo, logró un impresionante desempeño al quedarse con el 2do puesto en la categoría Elite, obteniendo también un brillante 9no lugar en la clasificación general de la carrera, manteniéndose firmemente en el Top 10 absoluto frente a competidores de nivel UCI.

Por su parte, Eduardo Astudillo firmó una enorme actuación adjudicándose el 2do puesto en Master B2 y alcanzando la destacada posición 15ª de la clasificación general tras batallar en el pelotón de punta.

A su vez, Ricardo Cabibbo completó un gran fin de semana familiar en el podio al subirse al 3° puesto en la categoría Master D1. Y Leandro Vargas tuvo una sólida regularidad y un ritmo muy competitivo que le permitieron cerrar su participación en la ubicación 11ª en Master B1.

Tras los excelentes resultados, desde el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia expresaron un profundo agradecimiento a Comodoro Deportes y a su presidente, Hernán Martínez, “por el constante respaldo y el acompañamiento brindado, fundamentales para que los ciclistas locales puedan viajar, competir y representar a la ciudad en lo más alto del ciclismo patagónico”.

TIZIANO OYARCE SUMÓ EXPERIENCIA EN LA DOBLE RURAL 11

Para continuar con su desarrollo deportivo, la joven promesa del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (C.C.C.R) dijo presente en las exigentes competencias organizadas por la Organización Rural 11, que se desarrollaron en Allen, Río Negro.

El ciclismo formativo sigue sumando rodaje de gran nivel para sus jóvenes promesas y en esta oportunidad, Tiziano Oyarce, con apenas 14 años, compitió en el exigente circuito de la carrera Rural 11, un escenario ideal para medirse frente a pelotones competitivos y seguir afianzando su técnica.

A su corta edad, este tipo de desafíos resultan fundamentales en su etapa formativa, permitiéndole asimilar el ritmo de competencia, las estrategias de ruta y el manejo dentro del pelotón.

Para Oyarce, vestir los colores del C.C.C.R en este tipo de eventos no tiene como prioridad el resultado inmediato, sino consolidar las bases de su futuro en el ciclismo mediante el aprendizaje continuo y la sumatoria de kilómetros de experiencia.

Con el respaldo de su club y el roce competitivo que otorgan eventos como los de Rural 11, el juvenil se proyecta firmemente dentro del semillero del ciclismo patagónico.

La participación y el constante crecimiento deportivo de Tiziano son posibles gracias al acompañamiento institucional.

Además, es fundamental el apoyo y la gestión de Comodoro Deportes y Hernán Martínez, para que los jóvenes atletas de la ciudad puedan viajar, competir y representar a la ciudad en los circuitos más exigentes de la región.