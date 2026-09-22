Moira Miranda: "fue una tremenda experiencia lo vivido en Santa Fe"

La triatleta comodorense se destacó en los Juegos Suramericanos y busca volver a los Panamericanos.

Moira Miranda terminó en la 7ma posición en triatlón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, siendo la argentina mejor ubicada y completando su tercera participación en la cita internacional. Tras su destacada actuación, encara la última parte del año buscando la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Fue una tremenda experiencia todo lo vivido en Santa Fe. La sensación es muy buena, en la parte individual, en la natación y en ciclismo estuve en el grupo de punta, e hice uno de mis mejores 5K corriendo, quedé muy contenta y satisfecha”, comenzó Moira.

Y añadió que “estuve gran parte del año lesionada, así que volver a correr y lograr esos tiempos me pone muy contenta de que voy progresando”.

Respecto a la experiencia de vivir los Suramericanos por primera vez en nuestro país, Miranda remarcó que “fue increíble, la primera vez que me toca un juego en Argentina y se vivió muy bien. El aliento de la gente siempre me impulsaba a ir un poco mejor, se sintió y fue una experiencia muy buena”.

Pero la triatleta no detiene su marcha y ahora buscará la clasificación para los XX Juegos Panamericanos, que se desarrollarán en Lima, Perú, del 23 de julio al 29 de agosto de 2027. Cabe resaltar que, la deportista ya participó en Santiago de Chile 2023.

Para acceder a la competencia en la capital peruana, tiene por delante tres certámenes: El 10 de octubre volverá a Santa Fe para disputar una Copa Continental, y posteriormente se irá a Chile para participar en dos copas del mundo, una en San Pedro de La Paz (1 de noviembre) y otra en Iquique (7 de noviembre).

“Ahora me quedan tres competencias para lo que queda del año, el 10 de octubre se compite una Copa Continental en Santa Fe, y en noviembre tengo dos copas del mundo en Chile. Esas tres competencias son para la clasificación al Panamericano”, explicó.

Moira visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y sostuvo que estuvieron “proyectando lo que queda de este año y pensando en lo que va a ser la pretemporada del año que viene”.

En ese aspecto, recalcó que “el apoyo de Comodoro Deportes es súper importante, desde el principio de año hasta ahora, y como todos los años que vienen estando presentes. Para mí es muy importante sentarnos, diagramar y proyectar, que estén acompañándome lo valoró muchísimo”.