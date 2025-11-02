El “Azzurro” venció 1-0 a Club Empleados de Comercio de Trelew y es único líder, mientras que el “Lobo” le ganó de visitante 3-0 a Camioneros de Caleta Olivia.

La CAI ganó para liderar la Zona 11 y goleó Newbery

La Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery, ambos de Comodoro Rivadavia, ganaron este domingo en sus respectivas presentaciones por la tercera fecha de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

En ese contexto, el elenco “Azzurro” se impuso de local ante Club Empleados de Comercio de Trelew por 1-0, con gol marcado por Lucas Palma a los 6 minutos del segundo tiempo.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal Comodoro, tuvo el arbitraje de Juan Bertoya de la Liga de Viedma, Río Negro.

De esa manera, el elenco que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, quedó como único líder de la Zona 11 con 7 puntos y permanece invicto.

El que volvió a la victoria fue Jorge Newbery, que ahora bajo la conducción técnica de Hugo Barrientos, se llevó de Caleta Olivia un sólido triunfo de 3-0 ante Camioneros.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”, fue arbitrado por Rodrigo Moreno, también de Viedma.

El “Lobo” se fue de terreno santacruceño con los tres puntos por los goles que marcaron Franco Domínguez -a los 49’ del primer tiempo y de tiro penal-, mientras que en el complemento, Newbery aseguró el triunfo con dos tantos de Tahiel Cárcamo, a los 18’ y luego a los 20’.

De ese modo, Newbery se recuperó de la derrota que había sufrido el fin de semana pasado en el Valle, y vuelve a meterse en la conversación.

En la próxima fecha, la CAI recibirá a Jorge Newbery, mientras que CEC hará lo propio en Trelew ante Camioneros.

……………..

Panorama de la 3ª fecha – Zona 11

DOMINGO 2

En el Estadio Municipal – Comodoro Rivadavia

- CAI 1 / Club Empleados de Comercio 0.

En el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón” – Caleta Olivia

- Camioneros 0 / Jorge Newbery 3.

Próxima fecha (4ª)

- Club Empleados de Comercio vs Camioneros.

- CAI vs Jorge Newbery.