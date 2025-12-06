El “Azzurro” se impuso ante Independiente por 6-1 y de esa manera avanzó a la próxima instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

La CAI goleó en Puerto San Julián y está en tercera fase

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia goleó este sábado 6-1 a Independiente de Puerto San Julián, y clasificó a la tercera fase de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Panópulos, fue arbitrado por Nicolás Graves, de la Liga de Río Gallegos.

El conjunto, que dirigen técnicamente Nicolás Segura y Andrés Silvera, ganaba al término del primer tiempo por 3-0.

Gerónimo Salinas abrió el marcador a los 18’ minutos, el colombiano Byron Ortiz aumentó a los 31’, mientras que Salinas marcó el tercero a tres minutos para el final.

En el segundo tiempo, la CAI no sacó el pie del acelerador y siguió aumentando el marcador ante un rival que, como pasó en el partido de ida, se mostró muy inferior.

En ese contexto, Valentín Pesse (13’) anotó el 4-0 y tres minutos después, Salinas (16’) marcó su tercero personal, el quinto del elenco chubutense.

Y había tiempo para más porque a los 27’, Independiente llegó al descuento a través de Pablo Achaval, mientras que a cinco del final, apareció Lucas Palma para poner el contundente 6-1 en Puerto San Julián.

De esa manera, la CAI, que en el partido de ida había ganado 5 a 0, ahora quedará a la espera de su próximo rival de la tercera fase.

El partido de ida se jugará el domingo 14, mientras que el sábado 20 se disputará el encuentro revancha.