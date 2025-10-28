La CAI palpita las semifinales del torneo de Juveniles CFFA

El club comodorense irá este sábado por un lugar en la final en Cipolletti, con sus categorías Sub 17 y Sub 13.

La ciudad de Cipolletti (Río Negro) será sede de la semifinal Zona Sur de la 1ª edición del Torneo Divisiones Juveniles (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA). Los partidos se jugarán este sábado, en las instalaciones del Club Cipolletti.

En dicha instancia se encuentran las categorías Sub 13 y Sub 17 de la Comisión de Actividades Infantiles. El conjunto dirigido por Mauro Villegas (Sub 13) se enfrentará al Club Atlético Kimberley de Mar del Plata, mientras que los dirigidos por César Villarroel (Sub 17) lo harán ante el Club Deportivo Mac Allister de Santa Rosa, La Pampa.

Los ganadores avanzarán a la final, prevista para el sábado 15 de noviembre en el predio "Lionel Andrés Messi" de AFA en Ezeiza. A la final de cada categoría ya accedieron, por la Zona Norte, Unión de Santa Fe (Sub 13) y Atlético Rafaela (Sub 15 y Sub 17).

Sub 17

Programa

Sábado (Estadio La Visera de Cemento)

- 11:00 Sub 13: CAI vs Kimberley (Mar del Plata).

- 13:00 Sub 15:Cipolletti vs Rivadavia (Lincoln).

- 15:00 Sub 17: CAI vs Mac Allister (La Pampa).