La CAI perdió ante Huracán y quedó en la cuerda floja

La Comisión de Actividades Infantiles perdió 2-1 ante Huracán en el estadio municipal, por la 5ª y penúltima fecha de la Zona 3 de la Patagonia, y su continuidad en el Torneo Regional Federal Amateur está complicada.

El “Globo” llegaba eliminado, luego de perder ante su eterno rival Jorge Newbery, que se aseguró su lugar en la próxima fase. Por su parte, el “Azzurro” buscaba una victoria que le permitiera alcanzar al “Aeronauta” –que tuvo descanso– y definir el primer puesto en el cierre del grupo con la clasificación abrochada.

El panorama cambió drásticamente, ya que este domingo la CAI deberá ganarle a Newbery para reflotar sus chances.

En un primer tiempo parejo, donde el “Azzurro” arrancó con la iniciativa aunque sin inquietar demasiado el arco rival, el que golpeó primero fue el equipo de César Villarroel a los 24’, por medio de Brian Vega, quien se filtró ante una defensa mal parada tras una salida en falso y definió de derecha para festejar.

La alegría del elenco del barrio Industrial no duró demasiado, ya que a los 28’ empataron los dirigidos por Gustavo Caamaño con un cabezazo de Agustín Jara, luego de un centro de Gastón Monserrat.

La CAI se reordenó y pudo haber aumentado con otra llegada de Jara antes de irse al descanso, pero el remate del delantero pegó en la parte externa de la red.

El arranque del complemento fue similar al de la etapa inicial, con el “Azzurro” intentando tibiamente y el “Globo” atento al error del rival.

Se lo perdió la CAI de manera increíble a los 18’, cuando Joaquín Abarzúa metió el centro atrás y Nicolás Chávez tiró su remate por arriba del travesaño desde el borde del área chica.

Cinco minutos después, Germán Martínez le cometió penal a Brian Vega y a los 24’, desde los doce pasos, Jorge Barrera decretó el 2-1 que sería definitivo para Huracán, que tuvo chances de aumentarlo por medio de Cabello en dos oportunidades.

El “Azzurro” estuvo muy cerca del empate, sobre todo con dos llegadas en el final que no pudo resolver el “Colo” Martínez. Fue triunfo para Huracán, que no tenía nada que perder ante un rival que ahora está obligado a ganar.

image.png

Síntesis

Huracán 2 / CAI 1

Huracán: Axel Cúneo; José Chacón, Maximiliano Biasussi, Facundo Araya y San Martín; Thiago Barría, Jorge Barrera, Sebastián Tureo y Fabián Zúñiga; Ariel Castellano y Brian Vega. DT: César Villarroel.

CAI: Luciano Iturrioz; Germán Martínez, Fausto Viegas, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Santiago Vargas, Luis Vidal, Nicolás Chávez y Joaquín Abarzúa; Gastón Monserrat y Agustín Jara. DT: Gustavo Caamaño.

Goles PT: 24’ Brian Vega (H) y 28’ Agustín Jara (C).

Gol ST: 24’ Jorge Barrera –de penal– (H).

Cambios ST: 19’ Víctor Cabello por Zúñiga (H); 29’ Cristian Reyes por Vega (H); 32’ Juan Tores por Vargas (C); 39’ Matías Avila (C); 47’ Tobías Davis por Abarzúa (C); 48’ Raimapo por Tureo (H).

Amonestados: Biasussi y Barría (H). Leguiza y Monserrat (C).

Estadio: Municipal Comodoro.

Arbitro: Nicolás Ibarnegaray.

Próxima fecha: 6ª

Domingo 12/12

- CAI vs Newbery.

- Libre: Huracán.