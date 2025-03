La CAI perdió un amistoso en Rawson

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia perdió este sábado por la tarde 1-0 ante Germinal de Rawson, en un amistoso de pretemporada que se jugó en el estadio El Fortín de la capital provincial. El gol fue de Joaquín Barro.

La formación titular del conjunto dirigido por la dupla técnica Nicolás Segura y Andrés Silvera fue la siguiente: Mateo Pierobon; José Chacón, Mateo Hawrylak, Alejandro Manchot (capitán), Nasael Quesada; Mateo Bustos, José Vivanco, Matías Avila, Luca Miroglio; Matías Salas y Facundo Vilte.

Luego ingresaron Joel Morgo, Lautaro Bustos, Benjamín Martínez, Joaquín Mardones, Tomás Oyarzo, Bairon Ortiz, Joaquín Abarzúa, Bautista Vilte y Esteban Baeza.

No viajaron por lesión Santiago Vidal y Lucas Palma. Tampoco lo hizo Isaac Esteche, quien continúa en etapa de recuperación de su lesión ligamentaria de rodilla.

Por otra parte, el departamento de prensa de la CAI, dio a conocer el novimiento de pases con respecto al equipo que jugó la final por el ascenso al Federal A.

Altas: Mateo Pierobon (arquero), José Chacón (defensor), Alejandro Manchot (defensor), Mateo Bustos (mediocampjsta) y Luca Miroglio (mediocampista).

Sigue: José Vivanco.

Bajas: Maximiliano Paredes (Club Muñiz de Bs. As. - Primera C); Francisco Del Riego (Cumbayá Fútbol Club de Ecuador - Segunda división); Luis Oyarzo (sin equipo); Franco Flores, Gonzalo Figueroa y Federico Reyes (Club Sol de Mayo de Viedma, Río Negro - Federal A); Valentín Pesse - volvió a su club Comunicaciones de Bs. As. de la Primera B; Santiago Chamorro - retornó a su club Boca Unidos de Corrientes del Federal A y Emiliano Garat - General Saavedra (Comodoro Rivadavia).