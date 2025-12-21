Se impuso por 2-0 a General Saavedra y conquistó el título del torneo Zonal en la cancha del Club Laprida.

La CAI se consagró en Reserva A

La Comisión de Actividades Infantiles se consagró este sábado campeón de la categoría Reserva Especial “A” al derrotar a General Saavedra.

El equipo, dirigido técnicamente por César Villarroel, se impuso por 2 a 0 en el partido de vuelta de la final del torneo Zonal y se quedó con el título.

Los goles del partido, jugado en el estadio Domingo Perea del club Laprida, llegaron sobre el final del partido y fueron convertidos por Thiago Villalba (41') y Joaquín Mardones (47').

En el partido de ida, jugado el último domingo en El Parque, el cuadro “azzurro” había perdido 1 a 0 con gol de Dante Saavedra.

De esta manera con un global a favor de 2 a 1, la CAI se consagró campeón del Zonal de Reserva “A”.