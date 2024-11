La CAI se mete en la charla tras derrotar a Ameghino

Arrancó la segunda ronda de la zona 4 en la Región Patagónica y la Comisión de Actividades Infantiles logró un triunfo vital para continuar con firmes chances de clasificación, tras vencer 2-0 a Florentino Ameghino en el estadio municipal, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

En un primer tiempo parejo, con escasas llegadas pero muy claras para ambos equipos, el “Azzurro” hizo la diferencia poco antes del descanso, a los 47’, cuando Lucas Palma desbordó por derecha, metió el centro bajo al corazón del área chica y Gonzalo Figueroa punteó la pelota, que entró pidiendo permiso tras pegar en la base del segundo palo.

Hasta ese momento, el CAFA había estado cerca de abrir el marcador, pero primero se lo impidió Francisco Del Riego y luego falló la puntería. La CAI también tuvo dos chances claras, donde Tomás Vera fue el responsable de mantener su arco en cero hasta ese momento.

El planteo del “Tricolor” se fue desdibujando y los de Nicolás Segura y Andrés Silvera fueron quienes tuvieron mayor control del balón, aunque sin lastimar hasta que llegó el gol, y luego se lo perdió Palma, con un toque por arriba del arquero que picó y terminó con la pelota dormida en el techo del arco.

El complemento encontró a la CAI con mayor predominio a lo largo de todo el terreno, ante un rival que ya no contó con la practicidad que había mostrado en la primera parte.

Y como ocurrió en la etapa inicial, el “Azzurro” volvió a lastimar casi sobre el final, luego de contar con un par de llegadas peligrosas. A los 43’, el recién ingresado Santiago Vidal metió un centro atrás y apareció Valentín Pesse para empujar la pelota suavemente junto al palo.

Así, en un partido parejo, aunque con supremacía “azzurra” en la tenencia del balón y en chances claras de gol, sobre todo en el segundo tiempo, la CAI se quedó con un triunfo que le permite afianzar sus ilusiones cuando quedan seis puntos en juego.

……………………………

Síntesis

Florentino Ameghino 0 / Comisión de Actividades Infantiles 2

Ameghino: Tomás Vera; Cristian Nieto, Lucas Morales, Darío Yáñez y Alan Haro; Bruno Barría, Lautaro Lima, Lucas Mandagarán y Eric Castro; Juan Carlos Cárdenas y Julio Jáuregui. DT: Nelson Paincho y Alejandro Saldaño.

CAI: Francisco Del Riego; Maximiliano Paredes, Franco Flores, Santiago Chamorro y Bautista Olivera; Matías Avila, Cristian García y Valentín Pesse; Lucas Palma, Gonzalo Figueroa y Federico Reyes. DT: Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Gol PT: 47’ Gonzalo Figueroa (CAI).

Gol ST: 43’ Valentín Pesse (CAI).

Cambios ST: 13’ José Vivanco por Olivera (C); 18’ Santino Flores por Jáuregui (FA), 24’ Joaquín Abarzúa por Reyes (C) y Matías Salas por Palma (C); 28’ Francisco Romanos por Nieto (FA) y Alan Figueroa por Lima (FA); 37’ Jonathan Molina por Mandagarán (FA) y 41’ Santiago Vidal por Avila (C).

Figura: Lucas Palma (C).

Estadio: Municipal Comodoro.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Maximiliano Selg y Carlos Quintana.