Las categorías 2014 y 2017 de la entidad “azzurra” finalizaron en el 3º puesto de la Copa de Oro del Torneo Internacional de Fútbol Infantil jugado en Santa Fe.

La CAI se subió al podio en el "Argentinito de San Carlos"

Las categorías 2014 y 2017 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia finalizaron en el tercer puesto de la Copa de Oro del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”, disputado en Santa Fe.

En ese contexto, el equipo de la 2014 cayó en semifinales ante Talleres de Córdoba, conjunto que luego se consagró campeón de la categoría.

Mientras que en la 2017, el “Azzurrito” perdió 1 a 0 frente a Colón de Santa Fe en semifinales. El conjunto “sabalero” también se quedó con el título.

Cabe destacar que ambos equipos de la CAI estuvieron dirigidos por el entrenador Marcelo Valencia.

“Felicitamos a nuestros chicos por el gran torneo realizado, representando al club y a Comodoro Rivadavia en una competencia que reunió a equipos de distintos puntos del país y de países vecinos. Agradecemos especialmente a las familias por el acompañamiento y la colaboración, fundamentales para que nuestros chicos puedan vivir esta gran experiencia deportiva”, destacaron desde el Facebook de CAI Semillero Patagónico.