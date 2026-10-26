Vóley: Saldo positivo de los amistosos Waiwen-Boca previo a la Liga Nacional

Totalizó tres victorias y dos derrotas ante el Xeneize, en la previa del inicio de la Superliga, que comenzará en Tucumán este 29 de octubre.

Los dos últimos amistosos entre Waiwen Vóley y Boca Juniors disputados en Comodoro Rivadavia dieron cierre a la gira regional de ambos equipos, en el epílogo de la preparación con vistas a la Superliga Argentina 2026/27, la máxima competencia nacional a nivel clubes.

Los encuentros jugados en el Club Ingeniero Huergo, con un gran marco de público, fueron dos victorias para el local, el sábado por 3 a 1 (25-20, 21-25, 25-14 y 25-23), mientras que el domingo lo hizo por 3 a 0 (25-23, 25-19, 26-24).

Previamente fueron dos victorias para Boca Juniors en Trelew (3-2 y 3-1), mientras que en Caleta Olivia Waiwen dio vuelta un 0-2 para imponerse finalmente por 3-2 en tie-break.

La serie de amistosos de preparación fue finalmente 3-2 en favor de Waiwen Vóley, que se quedó con la Copa José “Pepe” Morgante, quien supo ser parte de la historia de Waiwen en los inicios del club.

De esta forma, los dirigidos por Lisandro Luppo ya vislumbran el inicio de la Superliga Argentina de Voleibol con el Tour 1 en Monteros (Tucumán), que será del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Waiwen jugará en tres días consecutivos: este jueves Waiwen debuta ante River Plate a las 15, mientras que el viernes se medirá ante Vélez Sarsfield a las 18 y cierra el Tour 1 el sábado ante Club Sonder Rosario a las 15.