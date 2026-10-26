En Comodoro se vivió la 7ª edición del Torneo Patagónico de Karate

El campeonato reunió a los mejores exponentes de la Patagonia y contó con la presencia de Franco Icasati, entrenador de los seleccionados juveniles argentinos

El último fin de semana se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº1, la 7ma. edición del Torneo Patagónico de Karate. El campeonato reunió a los mejores exponentes de la Patagonia y contó con la presencia de Franco Icasati, entrenador de los seleccionados juveniles argentinos.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Chubutense de Karate Deportivo, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Karate y la colaboración de Comodoro Deportes.

El certamen agrupó a deportistas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, que compitieron en las especialidades de kata (formas) y kumite (combate). Se trata de un torneo que figura dentro del calendario oficial de la Federación Argentina de Karate (FAK) y que otorga puntos para el ránking nacional.

En el acto oficial estuvieron: Daniel Moroncini, presidente de la Federación Chubutense de Karate, acompañado por Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, jueces provinciales y nacionales, y Franco Icasati, director técnico de los seleccionados juveniles argentinos.

Daniel Moroncini aseguró que desde la entidad “arrancamos el año con este objetivo, todos saben del trabajo que le ponemos a esto para que llegue este día tan especial para el karate patagónico. Lo logramos. Estamos trabajando para tener un karate patagónico fuerte, con presencias que acompañan y jerarquizan este crecimiento que se viene logrando hace varios años y vamos en el camino correcto. Hoy vemos que el semillero va creciendo, hay chicos con proyección, otros ya consolidados y son el ejemplo a seguir. Agradezco a la Dirección de Deportes que siempre acompaña”.

Franco Icasati, entrenador del equipo nacional, por su lado, reconoció la convocatoria y el nivel del semillero patagónico.

“Son unos anfitriones de lujo. Y, en cuestiones técnicas es súper variado y eso es muy positivo porque hay un semillero muy importante, con chicos de muy buena proyección y otros ya consolidados en el circuito nacional y propiamente en la Selección argentina. Se está trabajando muy bien en función de integrar a esa futura camada a un circuito nacional y sostener a los que están consolidados. El trato recibido es espectacular”, reconoció el técnico argentino.