Igualaron sin goles por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur. La próxima semana la revancha se jugará en la cancha del “Lobo”.

La CAI y Newbery empataron y la serie se definirá en La Madriguera

La Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery empataron este domingo sin goles por el partido de ida de la tercera ronda de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal Comodoro -con público neutral-, fue arbitrado por Sebastián Navarro de la Liga de Bahía Blanca.

De esa manera, la serie quedó abierta por lo que todo se definirá dentro de una semana, cuando en La Madriguera se vuelvan a enfrentar por la revancha y donde uno dejará de competir en la actual edición.

En el otro partido donde surgirá el rival Newbery-CAI, Juan José Moreno derrotó en Puerto Madryn 2-1 a Deportivo Villalonga de Villalonga, Buenos Aires.

Los goles del elenco chubutense los marcó Rodrigo Ferreyra, mientras que para Villalonga Eric Tourbille, había abierto el marcador en la cancha de JJ Moreno. El partido tuvo el arbitraje de Maximiliano Selg, de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.