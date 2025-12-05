Visita este sábado a Independiente por la revancha de la segunda fase del Torneo Regional. En el partido de ida jugado en Comodoro, el “Azzurro” goleó 5-0.

La CAI va a Puerto San Julián por su pase a la tercera ronda

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia visitará sábado a Independiente de Puerto San Julián.

Será por el partido de vuelta de la segunda ronda de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro, que se jugará en el estadio “Juan Panópulos”, dará comienzo a las 16 y será arbitrado por Nicolás Graves, a quien secundarán Alfino Moreno y Sandra Barcena, todos de Río Gallegos. Además, Mauricio Echave, también de la capital santacruceña, fue designado como cuarto árbitro.

Cabe destacar que este encuentro estaba previsto para el domingo, pero como pronostican altas temperaturas y posibles vientos en Puerto San Julián, entonces el día del partido se adelantó para el sábado.

En el partido de ida, jugado en Comodoro Rivadavia, la CAI obtuvo un contundente triunfo ante el elenco santacruceño por 5-0, con goles de Valentín Pesse, Matías Molbert, Gerónimo Salinas, Lucas Palma y Byron Ortiz.

De esa manera, el conjunto dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera, se quedó con autoridad con el primer juego y ahora viaja con la ilusión de volverse con la clasificación a la siguiente instancia.

Independiente, mientras tanto, necesita ganar por el mismo marcador, para al menos forzar los penales, y golear 6-0 para pasar de ronda, aunque es muy difícil que eso suceda.