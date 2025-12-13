Se enfrentan este domingo desde las 17 en el Estadio Municipal por el partido de ida de esta nueva instancia.

La CAI y Newbery se miden por la 3ª ronda del Torneo Regional

La Comisión de Actividades Infantiles recibirá reste domingo a Jorge Newbery por el juego de ida de la tercera ronda de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia, dará comienzo a las 17 y será arbitrado por una terna de Bahía Blanca. El juez principal será Sebastián Navarro, acompañado por Franco Páez y Juan Ignacio Miranda, mientras que como cuarto árbitro fue designado Franco Yatzky.

La CAI, equipo que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, viene de eliminar a Independiente de Puerto San Julián, a quien goleó por la segunda ronda por 5-0 y luego 6-1.

De esa manera, el “Azzurro” se metió a la tercera ronda, instancia en donde lo espera Newbery, con quien ya se enfrentó en la fase inicial de la Zona 11.

En ese contexto, en la primera ronda en la cual también tomaron parte Club Empleados de Comercio de Trelew y Camioneros de Caleta Olivia, se enfrentaron en dos oportunidades.

En primer lugar empataron 1-1 en “La Madriguera”. Franco Flores marcó el tanto del equipo azul, mientras que Alex Sosa, anotó el empate para el dueño de casa.

Mientras que en la revancha, jugada en el mes de noviembre en el Estadio Municipal, fue victoria del “Lobo” que se impuso por 3-1.

Ese día, Newbery se quedó con el invicto de la CAI, por la conquista de Marcos Rouzies y dos tantos de Arturo Mendoza.

Gerónimo Salas, a los 12 minutos de juego, había abierto el marcador a favor del conjunto “azzurro”.

De esa manera, la CAI, que fue segundo de la Zona 11 y Newbery, que terminó primero, vuelven a verse las caras, pero esta vez por un cruce eliminatorio -partido de ida y vuelta-, donde el ganador de esta serie, se las verá en la cuarta ronda con el vencedor de Juan José Moreno de Puerto Madryn y Deportivo Villalonga de Villalonga, Buenos Aires.