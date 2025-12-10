El partido de ida se jugará este domingo en el Estadio Municipal. La revancha será el sábado 20 en “La Madriguera”. El ganador de esta llave jugará con el vencedor de J.J. Moreno-Villalonga.

La CAI y Newbery se eliminarán en la tercera ronda del torneo Regional

Como pasó en la primera ronda, Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery, ambos de Comodoro Rivadavia, se enfrentarán esta vez por la tercera fase de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El partido de ida se jugará este domingo en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, en horario y terna arbitral a confirmar, mientras que la revancha, será el sábado 20 de este mes en “La Madriguera”.

Cabe destacar la CAI viene de golear a Independiente de Puerto San Julián (5-0 y 6-1), en partidos de la segunda fase, mientras que Newbery se clasificó de manera directa para la tercera instancia por haber terminado primero en la Zona 11.

En la primera ronda, se enfrentaron en dos ocasiones. En primer lugar fue empate 1-1 en cancha del “Lobo”, mientras que en la revancha, jugada en el Estadio Municipal, fue victoria del “Aeronauta” por 3-1.

El ganador de esta llave se enfrentará en la próxima instancia con el vencedor de Juan José Moreno de Puerto Madryn y Deportivo Villalonga de Villalonga, Buenos Aires.

…………….

Cruces de la tercera ronda

- Camioneros (Ushuaia) vs Camioneros (Río Grande).

- Boxing Club (Río Gallegos) vs Atlético Puerto Santa Cruz (Puerto Santa Cruz).

- CAI (C. Rivadavia) vs Jorge Newbery (C. Rivadavia).

- Juan José Moreno (Puerto Madryn) vs Villalonga (Bs.As.).

- La Amistad (Cipolletti) vs Independiente (Neuquén).

- San Patricio (Neuquén) vs Estudiantes (Bariloche).

- Alianza (Neuquén) vs Regina (Cipolletti).

- Deportivo Roca (General Roca) vs Sportsman (Luis Beltrán).

Foto: Prensa Jorge Newbery.