"La cantidad de agua de riego de Sarmiento es casi diez veces lo del acueducto"

El concejal Tomás Buffa describió la situación del azud del río Senguer y la complejidad que tiene el acueducto para nutrir a Comodoro. El edil también cuestionó la falta de acciones concretas del IPA y destacó que no se trata de una pelea entre localidades.

La crisis hídrica que vive la región repercute políticamente. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó el martes que el Lago Musters se encontraba en 269,00 metros sobre el nivel del mar, el más bajo de la historia del cuerpo de agua desde que se tienen registros. Esto generó que los cortes del suministro ya no respeten cronogramas y se extiendan aún con temperaturas que no alcanzan los 10 grados.

En este marco, el concejal Tomás Buffa sostuvo que, según lo que informó la prestadora de servicio, “la cantidad de agua que se va por el canal de riego equivale casi diez veces a la cantidad de agua que pasa por el acueducto”, lo que genera que “no se tenga la potencia al 100% para poder contar con el servicio”.

El edil recorrió el azud derivador del Senguer, una instancia antes al Lago Musters, donde hay una obra de ingeniería que funciona como una represa de agua y un sistema de riego para el sector productivo de Sarmiento.

“Ese sistema y ese azud es una obra que se hizo sin pensar ni contemplar una situación crítica como la que se está viviendo ahora porque nunca se pensó que el agua no superara la represa, sino no se entiende que solo dos compuertas sean para alimentar el Musters y cuatro para riego. Va el doble de agua al riego que al Musters; esto es una locura”, subrayó Buffa en diálogo con El Patagónico.

SIN CONCIENCIA

Uno de los encargados de monitorear esta situación es el Comité de Cuenca del Río Senguer, pero desde 2019 a la fecha solo se ha reunido una vez. Fue en agosto del año pasado, previo a que se sancionará la emergencia hídrica.

“Desde entonces no se inició ninguna obra, pese a que se hizo una disposición de 72 millones de pesos para avanzar con la contratación de bombas y con las obras de ingeniería que hay que revisar, entre ellas es el azud del Fontana que es la que va a contener el agua cuando hay mayor evaporación para que de esta manera no tengamos tantas pérdidas. Esta es una obra que se tiene que hacer y que lamentablemente no se lleva adelante”, afirmó el concejal.

Buffa resaltó que no se trata de una rivalidad de Comodoro con Sarmiento, sino que se basa en hacer una eficiencia del recurso por parte de todos los que integran la cuenca. Sin embargo, el edil aseveró que no deja ser llamativo que en un sistema crítico como el de la región, el riego siga funcionando de una manera arcaica.

“Hace tiempo que se debería haber dejado de regar por inundación. En una zona árida como la nuestra tener un sistema de inundación es contradictorio. Si lo hacen en una zona litoral es más razonable. El recurso tenemos que tenerlo porque nos vamos a quedar sin agua, pero nadie ha tomado conciencia del problema”, señaló.

SIN ACCIONES

Buffa también cuestionó la falta de acciones por parte del Instituto Provincial del Agua (IPA). “A diferencia de lo que pasa en la Cuenca del Chubut donde hay un consorcio de riego, en la Cuenca del Senguer el encargado de gestionar este sistema es el IPA, por lo cual no puede desconocer su existencia de la problemática. Tiene que abordarlo y solucionarlo. El instituto tiene una pasividad a la hora de tratar el problema que es llamativa, sobre todo porque no es de ahora que venimos padeciendo estos niveles de agua”, criticó.

“El lago sigue bajando y por lo tanto tampoco sabemos cuál es la realidad de la existencia de pérdida de agua. Si es porque está ingresando menos agua al Musters, ellos son los encargados de administrar este tema. Los responsables de encontrar una solución son el IPA y el Gobierno provincial”, afirmó.

Asimismo, el concejal manifestó que las ciudades de la región deben encontrar una solución integral del recurso hídrico. “Las obras de infraestructura que se tienen que hacer, como el azud del Fontana. También se debe arreglar lo que tiene que ver con las tomas y bombas del Musters; solucionar las pérdidas que tiene el acueducto con la falta de protección que no se hicieron; avanzar con las micromediciones en Comodoro y arreglar las pérdidas. No puede ser que se tire el agua dulce al mar y que no se le haga un tratamiento para riego, para uso productivo o para el cordón verde”, subrayó.