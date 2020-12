La causa por abuso sexual podría prescribir y Juan Ale quedaría impune

El próximo 23 de diciembre se sabrá si la condena de Juan Ale queda firme o el exjefe de Policía de Chubut y exdiputado provincial, condenado por abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos menores, recupera su libertad. Los abusos fueron cometidos desde fines de 1998 hasta 2001.

La fiscal del caso, María Alejandra Hernández dio detalles acerca de las instancias definitorias del proceso legal. Cabe recordar que el pasado 9 de diciembre se llevó a cabo de manera virtual la audiencia de apelación de impugnación ante la Cámara Criminal de Puerto Madryn que dará a conocer su resolución sobre la prescripción de la causa y los demás planteos de la defensa.

Hernández, mencionó a Cadena Tiempo que “la Cámara puede definir la prescripción ya que la defensa insiste que pasó tanto tiempo en que las chicas no denunciaron, por lo que entonces la acción estaría prescripta. En ese caso, la solución es la absolución del imputado y se acabaría el proceso penal”. Es decir que Ale quedaría en libertad.

La profesional recordó que “en una audiencia me dijo que yo no me olvide que él es Juan Luis Ale”, en tono de amenaza, explicó. “Se dijo que yo tengo ensañamiento con él y que la Justicia fue cómplice. Hay gente que lo respeta y cree que esto es un invento. Los tiempos de la Justicia siguen siendo largos. Fue condenado, pero se sigue discutiendo”.

La fiscal mencionó que otro punto a analizar son las pruebas presentadas por la defensa que considera que el Tribunal del juicio no valoró como debía.

El otro punto a analizar por la Cámara, que presentó como impugnación la defensa, es que Ale estuvo indefenso en la etapa de juicio, “porque considera que el Tribunal cambió la calificación, en vez de un abuso sexual gravemente ultrajante, que es la ley actual vigente, como los hechos ocurrieron en el año 1998, se consideraba que la ley aplicable era la vigente en el año 1998, que era el abuso deshonesto. La defensa entiende que, ante el cambio de calificación legal, Ale no se pudo defender nunca. Es un planteo y análisis errado por parte de la defensa, según mi entender”, señaló Hernández.

El último paso a analizar es el monto de la pena impuesta. La defensa considera que la Cámara lo puede condenar al mínimo, que son 4 años de prisión, porque es un señor mayor que nunca tuvo otra causa y “es un buen vecino”, según el planteó de la defensa.