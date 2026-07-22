cLa Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este miércoles una nueva etapa de su plan de lucha contra el Gobierno nacional con una movilización en la ciudad de Buenos Aires junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados. La protesta marcará el inicio de un cronograma de medidas que podría derivar en un paro general hacia fines de este año.

La CGT inicia un nuevo plan de lucha con una marcha junto a las CTA, la UTEP y jubilados

La convocatoria fue organizada bajo el lema "La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados" y tendrá como punto de concentración la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, frente al Congreso de la Nación, a partir de las 15:00.

Según expresaron las organizaciones convocantes, la movilización busca reclamar por la defensa de las jubilaciones, la mejora de los ingresos de los adultos mayores y el fortalecimiento del sistema de seguridad social.

Un plan de lucha que podría terminar en un paro general

La protesta de este miércoles forma parte de una estrategia acordada entre las centrales sindicales y los movimientos sociales para sostener un proceso de movilización escalonado frente a las políticas económicas del Gobierno.

El acercamiento entre la CGT, las dos CTA y la UTEP se consolidó luego de una serie de reuniones en las que coincidieron en la necesidad de coordinar acciones conjuntas. Entre los motivos de la protesta también figura el rechazo al cierre del programa "Volver al Trabajo", una de las medidas cuestionadas por los movimientos sociales.

En ese contexto, distintos dirigentes sindicales ya comenzaron a analizar la posibilidad de convocar a un paro general si no hay respuestas a los reclamos planteados.

Noviembre o diciembre, las fechas en análisis

Aunque todavía no existe una definición oficial, dentro del movimiento sindical ya se discute la fecha de una eventual huelga nacional.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, planteó la posibilidad de realizar "una gran marcha y un paro" antes o durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

En la CGT, en cambio, algunos sectores consideran que la medida de fuerza podría concretarse durante la primera quincena de diciembre, en función de la evolución del conflicto con el Gobierno.

De esta manera, la movilización de este miércoles aparece como el primer paso de un plan de protesta que buscará sostener la presión sobre el Ejecutivo durante los próximos meses mediante acciones conjuntas entre sindicatos y organizaciones sociales.