La CGT llamó a una marcha frente a Tribunales

La movilización al Palacio de Tribunales comenzará a las 11.30. La polémica reforma laboral incluye la disolución de la Justicia del Trabajo de Nación y su traspaso a la Ciudad de Buenos Aires con nuevos jueces.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización para este martes a partir de las 11:30 frente al Palacio de Tribunales, en apoyo a los trabajadores judiciales que este lunes tomaron la sede del Fuero Laboral. El conflicto se da en el marco de la disputa que abrió la polémica reforma laboral que logró sacar adelante el gobierno de Javier Milei y que dispone, entre otras cosas, el traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

"Frente a un nuevo atropello del Gobierno Nacional, que avanza sobre la Justicia por medio de la Reforma Laboral, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores y trabajadoras", advirtió la central obrera en un comunicado.

En su publicación, la CGT insistió: "En apoyo y solidaridad con el gremio de judiciales y en defensa de todos los trabajadores de la Argentina".

La movilización se enmarca en un conflicto desatado por la reforma laboral aprobada la semana pasada en Diputados, en la cual se habilita la cesión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.

Como respuesta, este lunes trabajadores judiciales tomaron la sede del Fuero Laboral ubicada en pleno centro porteño. En su reclamo, advierten que están en riesgo más de 1.600 puestos de trabajo.

Reforma laboral anti trabajadores

Diputados aprobó la semana pasada la reforma laboral (que deberá volver al Senado tras la eliminación del Artículo 44) el dictamen modificado del proyecto que, además de cambiar sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el cálculo de indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones y el derecho a huelga, entre otros puntos, también habilita la cesión a Ciudad de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.

El Capítulo V de la reforma laboral, denominado "Acuerdo de Transferencia de la función judicial en material laboral", aprueba el convenio firmado semanas atrás entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri "los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo" para garantizar "su adecuado funcionamiento".

La iniciativa establece un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que la Ciudad será la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal que conformarán los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.