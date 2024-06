La comisión vecinal del Stella Maris se reunió con el Intendente

Este jueves al mediodía, el intendente Othar Macharashvili, recibió en su despacho a la comisión de la Vecinal de Stella Maris, oportunidad en la que la presidente, Romina Silva, puso en valor la predisposición del Ejecutivo Municipal para trabajar en conjunto, al expresar que “por suerte tenemos el acompañamiento del intendente que nos escucha y vamos a tratar de resolver lo que estamos solicitando”.

Mientras que, en relación a los temas abordados, mencionó que se encuentran la agenda de la gestión vecinalista el ordenamiento territorial del barrio; la construcción de cordones cunetas, asfalto y pluviales; el proyecto de solicitud de la red de gas para 5 manzanas de la zona alta del barrio y la importancia de tener una planificación en el momento de lotear. “La idea es que el vecino obtenga su lote ordenado y no, que primero le den el terreno y luego la mensura y los servicios”. A la vez que agregó que “necesitamos que esos vecinos accedan al gas para que el cien por ciento del barrio tenga todos los servicios”.

Además, Silva comentó que “le pedimos que sea nuestro nexo para concretar una reunión con el gobernador por obras que le pertenecen a la provincia como son la refacción del centro de salud, el cerco perimetral de la escuela primaria y la ampliación del Jardín N° 438, que ya que está quedando chico”, enumeró.

Mientras que en lo relativo en la injerencia del Municipio la referente vecinal sostuvo que se estás solicitando “obras pequeñas, que quizás no demandan tanto dinero como los cordones cunetas, que son para el sector de los primeros pobladores, en la parte baja donde tenemos siempre algunos problemas de inundación”. En ese sentido añadió que “vamos a ver y a evaluar si conviene poner el asfalto ahora o más adelante cuando se hagan los pluviales, para que toda la descarga que recibimos de agua no perjudique y no sea una obra que se tenga que volver a hacer. Panificar primero para poder concretarlo después”, subrayó.

En tanto, en lo referente al gas que abarca manzanas de la zona alta, explicó que, durante el 2023, se presentó la solicitud para las conexiones de la red, pero como era fin de año, no se pudo continuar, por lo que se solicitó nuevamente este año, para beneficiar alrededor de 55 familias. “Sabemos que las redes de gas no le corresponden a la Municipalidad, pero es una ayuda que le solicitamos al intendente quien nos va orientando en como lo vamos a trabajar. El objetivo es que nuestros vecinos estén conformes y que tengan las instalaciones como corresponde”, concluyó.