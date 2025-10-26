La concejal Ximena González fue denunciada por presunta violación de la veda

La Justicia Electoral investiga a la edil por haber realizado declaraciones públicas durante la jornada de votación, en las que habría instado a apoyar la quita de fueros. La causa fue remitida a Fiscalía para determinar si se trató de una infracción a la normativa vigente.

La concejal Ximena González se encuentra bajo investigación de la Justicia Electoral tras una denuncia presentada este domingo 26 de octubre de 2025, por presunto incumplimiento de la veda electoral.

Según la documentación oficial, el hecho fue registrado bajo la categoría “Veda Electoral” y especificado como “realizar actos públicos de proselitismo –desde 48 horas antes de la elección hasta su finalización–”. La acusación señala que la edil habría instado públicamente a la ciudadanía a votar a favor de la quita de fueros en el marco de la consulta popular que se desarrolla en la provincia.

De acuerdo con la denuncia, González realizó declaraciones a medios de comunicación en un período en el que rige la prohibición de toda actividad proselitista. La normativa establece que la veda comienza 48 horas antes del inicio de los comicios y se mantiene hasta el cierre de la votación.

El expediente indica que la causa fue remitida a Fiscalía a las 16:58:33, lo que implica el inicio de la investigación correspondiente para determinar si la conducta de la concejal constituye una falta o delito electoral.

La veda electoral tiene como objetivo garantizar un proceso limpio e imparcial, evitando influencias externas sobre el electorado durante las horas previas y el desarrollo de la elección. En caso de comprobarse el incumplimiento, González podría enfrentar sanciones previstas por el Código Electoral.