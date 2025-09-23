La condición física saludable en escolares tendrá su capacitación

Se realizará el sábado 11 de octubre en el salón vidriado del Club Ingeniero Huergo de Km 3. Estará a cargo del licenciado Gastón García.

El sábado 11 de octubre tendrá lugar la “Capacitación Condición Física Saludable en Escolares; una Mirada desde la Educación Física” a cargo del licenciado Gastón García. La modalidad es presencial y se desarrollará en el Club Ingeniero Huergo de km 3 en el salón vidriado.

Los cupos son limitados por orden de inscripción y cabe destacar que esta modalidad presencial será con puntaje docente. Los temas a desarrollar son los siguientes: Estrategias para la valoración de la condición física escolar. Introducción de la Batería Alpha fitness y su relación con la salud escolar. Entrenamiento de la resistencia en deportes de conjunto; una mirada integral.

Los costos o inversión para los cursantes es de: estudiantes 12.000 pesos, profesores 15.000 y personas externas 20.000 pesos.

Para informes o consultas pueden comunicarse con el licenciado Angel Da Luz Pereira, celular: 2974298161, acotando que la organización está a cargo del Instituto Superior de Formación Docente Profesor Fidel Pérez Moreno de Comodoro Rivadavia.