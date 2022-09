La Cuenca del Golfo San Jorge busca mantener competitividad

Vaca Muerta es un tren que no frena. Ni siquiera los coletazos de la macroeconomía detuvieron el crecimiento de la producción de la Cuenca Neuquina. Todos coinciden en que lo “no convencional” será el camino para encontrar un equilibrio en las cuentas del Ministerio de Economía de la Nación.

El panorama es distinto en la Cuenca del Golfo San Jorge. La región que supo ser la mayor productora de crudo del país trata de mantenerse en pie como sea. Chubut y Santa Cruz Norte tienen escenarios totalmente diferentes.

En los territorios gobernados por Alicia Kirchner, YPF anunció la reparación de una deuda de 341 millones de dólares que la compañía reconoció a la provincia por la desinversión en la que incurrió entre 2016 y 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. Además, Pablo González, presidente de la empresa de mayoría estatal, adelantó que en los próximos días se anunciará un programa de exploración de yacimientos convencionales y no convencionales en Santa Cruz.

En tanto, Chubut continúa insistiendo para que YPF suba el perforador comprometido para mayo: la nueva promesa es que subirá en octubre para comenzar a operar en noviembre. “Necesitamos que YPF vuelva a ser de los argentinos y no la que tenemos ahora”, cuestionó Jorge Avila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.

Las críticas hacia la empresa de mayoría estatal también se multiplican por dejar afuera de sus planes a la provincia que la vio nacer. Es que YPF lleva a cabo estudios en la D-129 (formación no convencional que si los resultados son los esperados significaría una nueva oportunidad para la región) en Santa Cruz Norte, pero ha dejado olvidados sus operaciones en Chubut.

BAJA DE PERFORADORES

En Chubut consideran que se necesita un plan de incentivos para yacimientos maduros. La idea es que la producción convencional no entre en caída libre como sucedió en Salta. Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación, conoce la historia de la Cuenca del Noroeste, por lo que el titular de petroleros privados de Chubut le pidió que se articulen políticas para defender las inversiones y los puestos de trabajo. Se busca que la Cuenca del Golfo San Jorge no pase al olvido como le pasó a Salta.

“Fueron los mismos planteos que ya traían desde Salta, porque ellos conocen los yacimientos maduros y saben lo que significa potencialmente su caída, ya lo han dividido en carne propia y estamos viviendo la misma consecuencia de lo que puede llegar a pasarnos el año que viene, si es que no ponemos en defensa los yacimientos”, aseveró el dirigente gremial.

La principal preocupación pasa por la baja de perforadores que sufrió Chubut en la pandemia. “Ya no se perforan pozos en Chubut y lo que queremos es que vuelvan esos equipos. Capsa es la única operadora que tiene la misma actividad que tenía antes de la pandemia”, afirmó el dirigente gremial.

UNA MESA DE TRABAJO

La situación llevó al Sindicato de Petroleros Privados de Chubut a declararse en estado de alerta y movilización. La acción tuvo su efecto: se prepara una reunión con Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda, y a partir del 15 de septiembre se llevará a cabo una mesa de trabajo con diferentes actores para mantener la actividad durante el 2023.

“Nuestro deseo es que al pozo que se está haciendo en Tecpetrol le vaya bien y que a otras operadoras les vaya mejor para que podamos invertir en la Cuenca”, sostuvo Avila refiriéndose a los estudios en la formación D-129 que lleva adelante Tecpetrol en el yacimiento El Tordillo y que podría producir el mismo crudo que en Neuquén.

Otro de los puntos que se tocará en esa mesa será el desarrollo de las pymes regionales. Según pudo saber El Patagónico, las compañías atraviesan problemas económicos y tienen problemas para importar insumos lo que dificulta sus tareas diarias. “No podemos permitir que se fundan las pymes regionales. Vamos a defender los puestos de trabajo de nuestra gente y vamos a pelear por todo, porque hoy a una persona se jubila en sus yacimientos, no tienen para pagarle los 13 sueldos”, afirmó el dirigente gremial.

“Sabemos lo que se viene. A mí lo que más me interesa hoy es asegurarme la inversión de 2023. Sobre la mesa que se va a armar vamos a poner lo que éramos hace dos años y lo que somos hoy. La inversión no puede caer porque nosotros queramos, sino que debería pasar porque no hay más petróleo y aquí hay reservas y cada yacimiento tiene guardadas las suyas, por eso debemos hacer un esfuerzo entre todos para hacer una inversión rentable”, subrayó Avila.