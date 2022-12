La Cuenca San Jorge en alerta por la migración de empresas

Vaca Muerta es donde se concentra la mayor cantidad de inversiones en la industria hidrocarburífera. El potencial de la roca madre solo genera rentabilidad para las compañías y la finalización del gasoducto Néstor Kirchner abre un camino de incertidumbre para la Cuenca del Golfo San Jorge.

En la región hay signos de preocupación por la migración de determinadas empresas hacia Neuquén. Las compañías deciden direccionar su capital en la Cuenca Neuquina y abandonar paulatinamente la región. Chubut es la provincia más afectada.

“No podemos permitir que haya empresas que quieran dejar la Cuenca”, sostuvo el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Avila.

“Hoy lo que más me interesa es recuperar que las empresas de operaciones especiales se queden en la región, que las pymes terminen quedándose y no yéndose. Trabajamos para eso, tenemos en marcha una mesa con ellas donde nos hemos sentado y estamos cerca de lograr un acuerdo donde se va a pagar sueldos y aguinaldo, que algunas ya los están pagando”, afirmó el dirigente gremial.

“Estamos de acuerdo en que algunas no van a poder cumplir su rol y ya hicieron base en Neuquén, se están yendo, pero que no se olviden que esa base la hicieron con la plata que hicieron en Comodoro Rivadavia. Esa es una realidad que nos tiene preocupados”, subrayó.

UN ESCENARIO DIFICIL

Weatherford, Calfrac y Superior son las compañías que han manifestado sus intenciones de finalizar ciertas operaciones en la región. Para el dirigente gremial, la partida de las compañías podría generar un escenario complicado. “Si ya tenemos una poca cantidad de perforadores, hay que imaginarse lo que sucedería el año que viene con la imposibilidad de tener herramientas para los servicios; tendríamos que terminar entregando los yacimientos porque no vamos a poder realizarlos”, advirtió.

Avila también sostuvo que un 30% de las pymes no han pagado la totalidad de los salarios. “Hay muchos trabajadores a los que su empresa les ha reconocido parte del salario, pero no todo porque las operadoras no los consideran trabajadores de su área. Estamos discutiendo y cerrando eso y creo que vamos a terminar de cerrar todo en esa mesa para que los trabajadores tengan su aguinaldo y su bono, y puedan pasar bien el fin de año”, destacó.

“Espero que en los primeros días de enero no los obliguen a hacer una noche negra petrolera y salir otra vez a la calle a pelear; y que se pongan a defender los intereses que nos preocupan a nosotros que es que las pymes de la región y las empresas de operaciones especiales firmen un acuerdo, un pacto donde se va a mantener la estabilidad laboral de los trabajadores”, afirmó.

En este sentido, Avila instó a la unión entre Santa Cruz y Chubut para defender la actividad de la Cuenca del Golfo San Jorge. “Vamos a defender nuestras fuentes de trabajo, nuestro empleo, y lo tenemos que hacer como Cuenca que es lo que estamos haciendo; capaz mezclándonos entre Chubut y Santa Cruz, pero hacerlo de la mejor manera para lograr que esto se pueda reivindicar y conseguir que las empresas se queden en la región para poner el hombro como lo han hecho siempre. Lamentablemente hoy el negocio está en otro lado, y van a donde está el negocio”, subrayó.